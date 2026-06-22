العدالة الانتقالية: تحديد مواعيد جلسات محاكمة عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون الأسبوع الجاري

دمشق-سانا

تواصل مؤسسات العدالة والقضاء المختص، النظر في القضايا والانتهاكات المنسوبة إلى عدد من المتهمين، إذ حدّدت الهيئات القضائية المعنية مواعيد الجلسات والمسار الإجرائي المخصّص لكل ملف خلال الأسبوع الحالي، وذلك ضمن الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.

وشهد اليوم الإثنين، استمرار محاكمة المتهم عبد الناصر براقي، بتهمة “الافتراء الجنائي المفضي إلى موت أكثر من شخص والتدخل بالسلب بالعنف”، وذلك أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال في وزارة العدل، براء عبد الرحمن لـ سانا، أن المحكمة المختصة عقدت الجلسة المخصصة لبراق، مؤكداً أن الإجراءات تسير وفق الأنظمة والقوانين النافذة، بما يكفل حق الدفاع، ويضمن الشفافية في المسار القضائي، مضيفاً: إن جدول الإجراءات والمحاكمات للأسبوع الحالي يتوزع على النحو التالي:

يوم غد الثلاثاء: عقد جلسة جديدة تتضمن الاستماع إلى الشهود والنظر في ملف المتهم عاطف نجيب، الذي يواجه عدة تهم تتعلق بتحمله مسؤوليات قيادية مباشرة ومشتركة عن أفعال وُصِفت بأنها منهجية استهدفت المدنيين في محافظة درعا، وشملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، خلال فترة توليه مهامه في المحافظة آنذاك.

الأربعاء المقبل: عقد الجلسة الأولى المخصصة لمحاكمة المتهم وسيم الأسد، والتي ستشهد أيضاً الاستماع إلى الشهود، حيث يواجه تهماً تتعلق بتجارة المخدرات والتورط في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد.

الخميس المقبل: عقد الجلسة الأولى المخصصة لمحاكمة المتهم أحمد حسون مفتي الجمهورية سابقاً، والذي يواجه تهماً تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية.

وشدّد مدير الإعلام والاتصال على أن المسار القضائي لجميع المتهمين يسير وفق اللوائح القانونية، بما يضمن تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا، انسجاماً مع مبادئ سيادة القانون واستقلالية القضاء.

وتأتي هذه الجلسات في إطار متابعة قضائية دقيقة، ووفق الجداول المعلنة، وسط تأكيدات على التزام الدولة بملاحقة كل الانتهاكات في مسار العدالة الانتقالية، وفي سياق رؤية أوسع تسعى الدولة من خلالها إلى بناء منظومة عدالة تضمن عدم تكرار الانتهاكات التي تعرّض لها السوريون، وتشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض المتضررين، وتوثيق الأحداث التي شكلت مفاصل أساسية في تاريخ البلاد.