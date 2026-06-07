مياه الرقة تستجيب لتدفقات مائية غير اعتيادية في وادي محيسن

الرقة-سانا

استجابت مديرية الموارد المائية في الرقة لبلاغات عن تدفقات مائية غير اعتيادية في وادي محيسن شرق وجنوب بلدة حمام التركمان، ناجمة عن كميات واردة عبر قنوات الري داخل الأراضي التركية.

وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن فرق الصيانة توجهت فوراً إلى الموقع، بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، لإجراء الكشف الميداني وتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار المتابعة لضمان موثوقية منظومات الضخ وسلامة البنية التحتية واستدامة الخدمات المائية في المحافظة.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ أعمال فنية شملت تركيب محرك كهربائي لمضخة نظام التخلية في محطة اليمامة ووضعه بالخدمة، واستبدال قاطع القدرة (كونتاكتور) ومرحّل الحماية (ريليه) من تغيرات الجهد في لوحة التشغيل، إلى جانب تشحيم مجموعات الضخ في محطتي السحل والبوحمد، وتنظيف صالات التحكم والمضخات فيهما، وفي محطة الرقة الرئيسية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع الجاهزية الفنية.

وفي موازاة ذلك، تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ تدخلاتها الميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، على خلفية ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ضمن غرفة طوارئ مشتركة تضم الجهات المعنية، بهدف الحد من الأضرار وضمان سلامة المدنيين واستمرارية عمل المنشآت الحيوية.