دمشق-سانا
ركزت الدورة التدريبية التي نظمتها هيئة الطاقة الذرية السورية على مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية المتكاملة التي تتيح للمشاركين التعرف على المراحل الأساسية لإنتاج البروتينات وتوظيفها في تطوير اللقاحات.
وشارك بالدورة التي اختتمت اليوم الخميس بمقر الهيئة بدمشق وحملت عنوان ”التعبير البروتيني: من المورثة إلى اللقاح”، مجموعة من الباحثين والمتخصّصين، وتهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير القدرات الوطنية في مجالات التقانة الحيوية والهندسة الوراثية.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة عبد الحميد قطيني لـ سانا، أن برنامج الدورة تضمن تعريفاً بآلية إنتاج البروتينات ودورها بتطوير اللقاحات، بدءاً من استخلاص الحمض النووي DNA والبالسميد، مروراً بتقنيات تضخيم المورثات باستخدام تفاعل PCR، وتصميم البادئات، والهضم الإنزيمي وربط المورثة بالبالسميد، وصولاً إلى التحول البكتيري واختيار أنظمة التعبير البروتيني المناسبة.
وأشار قطيني إلى أن الدورة تضمنت تدريبات عملية متقدمة على تحفيز التعبير البروتيني، وتحضير العزلات البكتيرية، وتحليل البروتينات باستخدام تقنية SDS-PAGE، وتنقية البروتين وقياس تركيزه، إضافة إلى تطبيقات تتصل بتقييم الاستجابة المناعية للقاحات، من خلال المقايسات الخلوية ودراسة الاستجابة المناعية خلوية الوساطة.
وبيّن قطيني أن البرنامج التدريبي للدورة اعتمد على الدمج بين المحاضرات النظرية والتدريبات المخبرية العملية، بمشاركة عدد من الباحثين والفنيين المتخصّصين، ما أتاح للمشاركين فرصة اكتساب خبرات تطبيقية في مختلف مراحل الانتقال من المورثة إلى البروتين النقي، وصولاً إلى توظيفه في التطبيقات اللقاحية.
ولفت قطيني إلى أن الدورة تأتي ضمن توجه هيئة الطاقة الذرية السورية نحو تطوير الكفاءات العلمية الوطنية، وتعزيز إمكانات البحث والتدريب في مجالات البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية، بما يسهم في دعم الابتكار العلمي وتوسيع آفاق الاستفادة من التقنيات الحيوية في المجالات الطبية والصحية.
وكانت هيئة الطاقة الذرية اختتمت يوم الخميس الماضي بدمشق أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة ”تعزيز واستمثال الجرعات الإشعاعية والوقاية الإشعاعية في المعالجة الإشعاعية”، بمشاركة خبراء ومتخصصين في الفيزياء الطبية والمعالجة الإشعاعية والوقاية والأمان الإشعاعي.