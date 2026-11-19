دمشق-سانا

ركزت الدورة التدريبية التي نظمتها هيئة الطاقة الذرية السورية على مجموعة من المحاور ‏العلمية والتطبيقية المتكاملة ‏التي تتيح للمشاركين التعرف على المراحل الأساسية لإنتاج ‏البروتينات ‏وتوظيفها في تطوير اللقاحات.‏

وشارك بالدورة التي اختتمت اليوم الخميس بمقر الهيئة بدمشق وحملت عنوان ‏”التعبير ‌‏البروتيني: من المورثة إلى اللقاح”‏، مجموعة من الباحثين والمتخصّصين، وتهدف إلى ‏تعزيز البحث العلمي وتطوير ‏القدرات الوطنية في مجالات التقانة الحيوية والهندسة ‏الوراثية.‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة عبد الحميد قطيني لـ سانا، أن برنامج الدورة ‏تضمن تعريفاً بآلية إنتاج البروتينات ودورها بتطوير اللقاحات، بدءاً من استخلاص ‏الحمض النووي ‏DNA‏ والبالسميد، مروراً بتقنيات تضخيم المورثات باستخدام تفاعل ‏PCR، وتصميم البادئات، والهضم الإنزيمي وربط المورثة بالبالسميد، وصولاً إلى التحول ‏البكتيري واختيار أنظمة التعبير البروتيني المناسبة.‏

وأشار قطيني إلى أن الدورة تضمنت تدريبات عملية متقدمة على تحفيز التعبير البروتيني، ‏وتحضير العزلات البكتيرية، وتحليل البروتينات باستخدام تقنية ‏SDS-PAGE، وتنقية ‏البروتين وقياس تركيزه، إضافة إلى تطبيقات تتصل بتقييم الاستجابة المناعية للقاحات، ‏من خلال المقايسات الخلوية ودراسة الاستجابة المناعية خلوية الوساطة.‏

وبيّن قطيني أن البرنامج التدريبي للدورة اعتمد على الدمج بين المحاضرات النظرية ‏والتدريبات المخبرية العملية، بمشاركة عدد من الباحثين والفنيين المتخصّصين، ما أتاح ‏للمشاركين فرصة اكتساب خبرات تطبيقية في مختلف مراحل الانتقال من المورثة إلى ‏البروتين النقي، وصولاً إلى توظيفه في التطبيقات اللقاحية.‏

ولفت قطيني إلى أن الدورة تأتي ضمن توجه هيئة الطاقة الذرية السورية نحو تطوير ‏الكفاءات العلمية الوطنية، وتعزيز إمكانات البحث والتدريب في مجالات البيولوجيا ‏الجزيئية والتقانة الحيوية، بما يسهم في دعم الابتكار العلمي وتوسيع آفاق الاستفادة من ‏التقنيات الحيوية في المجالات الطبية والصحية.‏

وكانت هيئة الطاقة الذرية اختتمت يوم الخميس الماضي بدمشق أعمال الدورة التدريبية ‏الوطنية المتخصصة ‌‏”تعزيز واستمثال الجرعات الإشعاعية والوقاية الإشعاعية في ‏المعالجة الإشعاعية”، بمشاركة خبراء ومتخصصين في الفيزياء الطبية ‏والمعالجة ‏الإشعاعية والوقاية والأمان الإشعاعي.‏