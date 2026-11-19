دمشق-سانا

تتصاعد حدة التوتر بين إثيوبيا وإريتريا نتيجة خلافات حدودية وأمنية متراكمة، تفاقمت مع تجدّد القتال في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وتباين المواقف بشأن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، وسط حشود عسكرية متبادلة واشتباكات مدفعية متقطعة، وقطيعة دبلوماسية بين البلدين، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في منطقة القرن الأفريقي.

حشود واشتباكات على الحدود

وأفادت وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية، نقلاً عن مراقبين للنزاعات ومصادر مطلعة، بحشد إثيوبيا وإريتريا قوات ومعدات عسكرية ثقيلة على طول الحدود المشتركة، مع تسجيل اشتباكات وقصف مدفعي متقطع في محيط بلدة بادمي الاستراتيجية خلال الأيام الماضية.

ونقلت الوكالتان عن منظمة أكليد المتخصصة في رصد النزاعات قولها: إن خطر اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في جبهة بادمي بات مرتفعاً، مشيرة إلى نشر إريتريا تعزيزات عسكرية ومعدات ثقيلة في مواقع حدودية.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني أجنبي موجود في إثيوبيا قوله: إن اشتباكات عنيفة دارت في محيط بادمي الأسبوع الماضي، وإن القوات الإثيوبية توغلت على ما يبدو في الأراضي الإريترية قبل انسحابها، فيما أفاد مصدر في المجال الإنساني بحفر خنادق على الجانب الإثيوبي من الحدود.

وتكتسب بادمي أهمية خاصة باعتبارها محوراً للنزاع الحدودي السابق، فيما تشير التطورات الميدانية الأخيرة إلى احتمال انتقال المواجهة من نطاق الاشتباكات الداخلية في تيغراي إلى مواجهة مباشرة بين الجيشين الإثيوبي والإريتري.

قطيعة دبلوماسية وتحذيرات إقليمية

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية إغلاق سفارتها في أسمرة، وطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين، متهمة إريتريا بممارسة أعمال عدائية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا.

ونقلت رويترز عن وزير الإعلام الإريتري يماني جبري مسكل قوله: إن طرد الدبلوماسيين الإريتريين يعني إغلاق السفارة فعلياً في أديس أبابا، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإريترية قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا رداً على الإجراءات الإثيوبية.

وفي ظل التصعيد، دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي، في بيان، الدول المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي تصرفات أو تصريحات من شأنها أن تفاقم التوتر وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة، وحثتها على معالجة خلافاتها عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية.

خلافات تاريخية وأزمة المنفذ البحري

تعود جذور التوتر بين الطرفين إلى الحرب الحدودية التي اندلعت بين البلدين عام 1998 واستمرت حتى عام 2000، وأودت بحياة عشرات آلاف الأشخاص، وكان إقليم بادمي المتنازع عليه أحد أبرز محاورها، قبل أن تقرر لجنة الحدود التابعة للأمم المتحدة إلحاقه بإريتريا.

واستعادت العلاقات مسار التقارب عام 2018، عقب وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السلطة، وتوقيع اتفاق سلام مع إريتريا، ما أسهم في حصوله على جائزة نوبل للسلام، لكن العلاقات تدهورت مجدداً خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد تأكيد أديس أبابا حاجتها إلى منفذ بحري باعتباره ضرورة اقتصادية وأمنية لدولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993.

وتنظر أسمرة بقلق إلى المطالب الإثيوبية المتكررة بالحصول على منفذ في البحر الأحمر، وتخشى أن تستهدف أديس أبابا ميناء عصب الإريتري، في حين تؤكد إثيوبيا أهمية الوصول إلى البحر لتلبية احتياجاتها الاقتصادية والتجارية.

تيغراي يعيد إشعال التوتر

وشكل تجدد القتال في إقليم تيغراي منذ أيلول الماضي عاملاً إضافياً في تدهور العلاقات، إذ تتهم أديس أبابا أسمرة بدعم جماعات مسلحة معارضة للحكومة الاتحادية، والمشاركة في هجمات على مواقع حكومية، فيما تنفي إريتريا هذه الاتهامات.

وتفاقمت المواجهات مع تحالف جماعات مسلحة من تيغراي وعفر وأمهرة، في وقت شهدت فيه المنطقة تحركات عسكرية متبادلة، وسط اتهامات إثيوبية لإريتريا بإرسال قوات إلى أراضيها ودعم جماعات مسلحة.

وفي ظل استمرار القتال في تيغراي، وتزايد الحشود العسكرية، وتداخل الخلافات الحدودية مع ملف الوصول إلى البحر الأحمر، تواجه منطقة القرن الأفريقي مخاطر تصعيد جديد قد تتجاوز تداعياته البلدين، ولا سيما في ظل تشابك التحالفات والصراعات الداخلية في المنطقة.