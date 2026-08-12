إخماد حريق في مطعم قصر الحوريات بمدينة درعا دون وقوع إصابات

درعا-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في مركز المحطة التابع لمديرية الطوارىء وإدارة الكوارث في محافظة درعا اليوم الأربعاء، حريقاً اندلع في مطعم قصر الحوريات بمدينة درعا، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأوضح مدير مركز المحطة في مدينة درعا ياسر البكري في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الإطفاء استجابت للبلاغ وتوجهت بالسرعة المطلوبة إلى الموقع وتمكنت من إخماد الحريق، وإجراء عمليات التبريد اللازمة منعاً من امتداده أو تجدد اشتعاله.

وبين البكري أن الحريق نجم عن ماس كهربائي، مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتواصل فرق الإطفاء التعامل مع الحرائق الناجمة عن أعطال التمديدات والأجهزة الكهربائية، مع التأكيد على أهمية إجراء الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والتجهيزات الكهربائية، والالتزام بإجراءات السلامة للحد من مخاطر الحرائق.