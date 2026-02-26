وزارة التنمية الإدارية تطرح مشروع مدونة السلوك الوظيفي للحوار والتفاعل المؤسسي والمجتمعي

دمشق-سانا

في إطار ترسيخ ثقافة مؤسسية، تقوم على النزاهة والحياد والمسؤولية، طرحت وزارة التنمية الإدارية، مشروع مدونة السلوك الوظيفي للتفاعل العام.

وتمثل هذه المدونة، بحسب الوزارة، إطاراً مرجعياً يحدد المعايير السلوكية في الوظيفة العامة، ويمكّن الموظف النزيه، ويكرّس بيئة عمل عادلة، تقوم على الشفافية، وتكافؤ الفرص، والمساءلة.

وانطلاقاً من نهج الوزارة التشاركي، وإيمانها بأن ثقافة الخدمة المدنية مسؤولية مشتركة، تدعو الوزارة الكوادر الإدارية، والخبراء، والمهتمين بالشأن الإداري، إلى الاطلاع على المشروع، والمساهمة الفاعلة في تطويره، بما يعكس الواقع العملي، ويعزز قابليته للتطبيق.

وأوضحت الوزارة، أنها تستقبل الملاحظات والمقترحات، خلال مدة أسبوعين، عبر البريد الالكتروني التالي:

conduct-feedback@moad.gov.sy



