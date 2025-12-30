إنجاز مشروع إنارة بالطاقة الشمسية في منطقة الحولة بريف حمص

حمص-سانا

أنجزت الوحدات الإدارية المحلية في منطقة الحولة بريف حمص بالتعاون مع منظمة الإسعاف الأولي الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشروع إنارة الطرقات بالطاقة الشمسية في مدينتي كفرلاها وتلدو وبلدة تلذهب، بهدف تحسين السلامة المرورية، وتعزيز البنية التحتية في المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة كفرلاها المهندس هاني الأحمد في تصريح لمراسلة سانا، اليوم، أن المشروع تضمن تركيب 100 جهاز إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، جرى توزيعها على الوحدات الإدارية في البلدات الثلاث، مشيراً إلى أن التنفيذ تم على ثلاث مراحل، شملت حفر الأساسات وصبها، ثم تركيب الأعمدة، وصولاً إلى تثبيت أجهزة الإنارة.

وأكد الأحمد أن المشروع يسهم في تحسين الواقع الخدمي والطابع الجمالي للمنطقة، إضافة إلى تسهيل حركة المواطنين، ولا سيما خلال ساعات الليل.

بدورهم، عبّر عدد من سكان منطقة الحولة عن ارتياحهم لإنجاز المشروع، منوهين بأثره الإيجابي على حياتهم اليومية، وأشار عصام السليم من أبناء كفرلاها إلى أهمية توفير الإنارة الليلية، ولا سيما في فصل الشتاء، لما لها من دور في تنشيط الحركة التجارية، بينما أوضح عامر العامر من بلدة تلدو أن المشروع يعزز الأمان على الطرقات ويسهم في استمرار الأنشطة التجارية ليلاً.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي تشهدها منطقة الحولة بعد التحرير، وتهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، ولا سيما العائدين إلى قراهم ومنازلهم.