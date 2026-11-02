غوغل تتيح مئات الكتب الدراسية المجانية عبر منصتها التعليمية NotebookLM

واشنطن-سانا

أضافت شركة غوغل مئات الكتب الدراسية والمراجع التعليمية المجانية إلى منصة «NotebookLM»، ما يتيح لطلاب المدارس والجامعات الوصول إلى مصادر أكاديمية متنوعة، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم المحتوى وتنظيم الدراسة والاستعداد للامتحانات.

وذكرت مدونة غوغل الرسمية، في إعلان نشرته في 29 تشرين الأول الماضي، أن التحديث يتيح للطلاب الاستفادة من كتب ومراجع صادرة عن مؤسسات تعليمية وناشرين، من بينهم «OpenStax» و«Open Textbook Library» و«S Chand Publishing»، دون الحاجة إلى شراء الكتب أو تحميل نسخ منفصلة منها.

وتتيح الميزة للطلاب طرح أسئلة حول محتوى الكتب المضافة إلى دفاترهم، والحصول على إجابات مدعومة بإحالات إلى المصادر الأصلية، بما يساعدهم على التحقق من المعلومات والعودة إلى مواضعها في المراجع.

كما يمكن للمنصة إنشاء أدلة دراسية مخصصة واختبارات تدريبية وبطاقات تعليمية استناداً إلى محتوى الكتب، لتوفير وسائل متنوعة لمراجعة الدروس وتثبيت المعلومات والاستعداد للامتحانات.

ويمكن الوصول إلى الكتب من خلال فتح دفتر ملاحظات في منصة «NotebookLM»، واختيار قسم الكتب الدراسية ضمن خيارات إضافة المصادر، ثم استعراض العناوين المتاحة وإضافة الكتب المناسبة.

ويأتي هذا التحديث في إطار توسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، من خلال الجمع بين المحتوى الأكاديمي والأدوات التفاعلية التي تساعد الطلاب على تنظيم تعلمهم وتسهيل مراجعة المواد الدراسية.