حماية المستهلك تضبط 500 كغ من نتر الفروج المخالف بريف دمشق

دمشق-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، اليوم الأحد، ورشة مخالفة في داخلها 500 كغ من نتر الفروج المخالف وعظام الظهر، كانت معدّة للتوزيع غير المشروع.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء عبد الله درباس في تصريح لـ مراسل سانا أنّ الدورية، خلال جولاتها المنتظمة في الأسواق، دخلت إلى إحدى الورشات، ولاحظت وجود كمية من نتر الفروج، تضم أجزاء غير صالحة للاستهلاك كالمؤخرات والجلد وعظام الظهر.

وأشار درباس إلى أنه بعد وزن الكمية تبيّن أنها تبلغ نحو 500 كغ، وكانت معدة للاستخدام في صناعة بعض المأكولات، مثل الصفيحة أو الكباب، وجرى تنظيم الضبط التمويني اللازم بحقّ القائمين على الورشة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية التي شملت إغلاق المنشأة أصولاً.

وأكد درباس أن المديرية ستعمل على ملاحقة كل التجاوزات في الورشات والمحال التجارية، وضمان مطابقة المواد المطروحة في الأسواق للمواصفات الصحية، عبر الوجود الميداني الدائم لمراقبي حماية المستهلك في مناطق المحافظة كلها.

وكانت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق ضبطت، في الـ 18 من شهر آذار الجاري، كمية 50 كغ من نتر الفروج المخالف خلال جولة رقابية.

متطوع بالهلال الأحمر العربي السوري يحصل على المركز الثالث بمسابقة أفضل صورة عمل إنساني
أهالي طرطوس ينددون بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
الحراك التشكيلي السوري يعود إلى دمشق بعد سقوط النظام بمعرض لـ 13 فناناً في غاليري زوايا
التنمية الإدارية تنشر أسماء المفصولين تعسفياً من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتدعوهم للعودة
وفاة شخص نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة أثريا بريف حماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك