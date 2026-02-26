فعالية ترفيهية وتوعية للأطفال الأيتام في دمشق

دمشق-سانا

نظمت مجموعة “هذه حياتي” التطوعية ومؤسسة حقوق الطفل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الخميس، فعالية ترفيهية وتوعية للأطفال الأيتام بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في مبنى “دامسكينو مول” بدمشق.

وتتضمن الفعالية نشاطات ترفيهية، وفقرات ذكاء ذهني، إضافة إلى فقرة توعوية تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والدينية وكيفية ربطها بالأمور الحياتية، يليها تقديم وجبات إفطار للجميع، إضافة إلى توزيع عدد من السلل الغذائية.

وفي تصريح لـ سانا قال مدير العلاقات العامة في مجموعة “هذه حياتي” حمدي رمضان: إن المجموعة تستقبل يومياً منذ بداية الشهر الفضيل بين 100 و150 طفلاً يتيماً عن طريق التواصل والتنسيق مع الجمعيات الخيرية، التي تعنى بهذا الشأن إضافة إلى جلسات توعوية وتثقيفية لأسرهم والمسؤولين عن رعايتهم.

من جهته بين رئيس مجلس أمناء مؤسسة حقوق الطفل هيثم سلطجي، أهمية مبادرات كهذه في شهر الرحمة ودورها في تعزيز قيم المحبة والتعاضد والتكاتف بين أبناء المجتمع الواحد، مؤكداً دعم المؤسسة لهذه المبادرات، واستعدادها للتعاون مع مشاريع إنسانية خيرية جديدة.

ونوه عدد من المسؤولين عن رعاية الأطفال الأيتام، بالجهود المبذولة لدعم المبادرات الخيرية والإنسانية، لتخفيف الأعباء عن الأهالي وتوليد شعور الأمان عند الطفل الذين فقد أحد والديه، بأن إخوته في وطنه هم عائلته الكبيرة الحريصة على أن يعيش حياة كريمة وهانئة.

وتشهد محافظة دمشق منذ بداية شهر رمضان المبارك مبادرات ومشاريع خيرية عدة، تستهدف الأطفال الأيتام والأسر الأكثر احتياجاً، وتنفيذ العديد من الأنشطة.

