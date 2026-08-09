إصابة 17 شخصاً جراء حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏في سوريا

دمشق-سانا
أصيب 17 شخصاً جراء حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدد من المحافظات السورية واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد بوقوع 22 حادث سير أسفرت عن إصابة 17 مدنياً، حيث قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 48 حريقاً في عموم سوريا وعملت على إخمادها، وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الماديات .
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان توفي شخصان وأصيب 17آخرون أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.