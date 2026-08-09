إصابة 17 شخصاً جراء حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏في سوريا

دمشق-سانا‏

أصيب 17 شخصاً جراء حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية في عدد من المحافظات السورية واستجابت لها ‏فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. ‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد بوقوع ‌‏22 حادث سير أسفرت عن إصابة 17 مدنياً، حيث قامت ‏الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي ‏العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 48 حريقاً في عموم ‏سوريا وعملت على إخمادها، وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي ‏إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الماديات‎ .‎

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‌‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق ‏المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وكان توفي شخصان وأصيب 17آخرون أمس الأول، جراء ‏وقوع ‏حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في ‏مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

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