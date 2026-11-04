دمشق ليلاً.. حكاية مدينة تنبض بالحياة وتتوشّح بسحر الهدوء تاريخ النشر: 2026/11/04 9:41 مساءً اخر تحديث: 2026/11/04 9:42 مساءً قائمة الصور 1/6 منصة «دقيق» توسّع خدمات الحجز الإلكتروني في مديريات النقل وفد لبناني يترأسه سلام يصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة لسوريا دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الصحة-المؤسسة العامة لبنوك الدم بدء حفل تخريج عدد من أفراد وزارة الداخلية بعد إتمام برامجهم التدريبية المصرف المركزي: تنظيم 17 ضبطاً بحق مخالفي أنظمة الصرافة والحوالات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية الكويت تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعزي بضحايا السيول ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء الملتقى السوري الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك آخر الأخبار اقتصاد اختتام الأسواق الخليجية على ارتفاع مع ترقب التطورات بين الولايات المتحدة وإيران فيديو الرئيس أحمد الشرع في الرياض.. زيارة رسمية بأبعاد سياسية واقتصادية دولي أسهم الذكاء الاصطناعي تتراجع مع فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس