قوة إسرائيلية تتوغل في المنطقة الواقعة بين قريتي رويحينة وزبيدة الغربية بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم في المنطقة الواقعة بين قريتي رويحينة وزبيدة الغربية بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بينهما دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي رويحينة وزبيدة الغربية في ريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين القريتين وقامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً من المنطقة.

وكانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس في جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

