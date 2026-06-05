المؤتمر العلمي لـ”فاغوس” و”سيغوك” في دمشق يناقش أحدث التطورات في ‏طب النساء والتوليد

دمشق-سانا
تركزت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العلمي الأول لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد (فاغوس – FAGOS) والتجمع السوري الأوروبي لأورام النساء (سيغوك – SEGOC) على عقد ورشات عمل ومحاضرات علمية متخصصة في عدد من مجالات أمراض النساء والتوليد وطب الأورام.
وتناولت الجلسات العلمية اليوم الجمعة محاور عدّة، حول تقنيات الكشف المبكر عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والتدبير الجراحي المحافظ للمشيمة المخترقة دون اللجوء إلى استئصال الرحم، إضافة إلى تنظير عنق الرحم بهدف الوقاية من سرطان عنق الرحم والتعامل معه بفعالية.
فرصة مهمة لتبادل المعلومات والخبرات
وأوضح استشاري الأورام وطب الجنين من فرنسا والعامل في أحد مشافي ضاحية سانت جيرمان جنوب باريس الدكتور محمد خلف، في تصريح لــ سانا، أن الوفد المشارك أجرى نشاطات طبية نوعية قبل يومين ضمن الورشات التمهيدية التي سبقت انطلاق المؤتمر، تضمنت عمليات جراحية ومناقشات علمية ضمن فرق متعددة الاختصاصات، بهدف الوصول إلى التدبير العلاجي السليم للمشاكل الصحية من زوايا متعددة.
وأشار خلف إلى أن هذا المؤتمر شكل فرصة مهمة لجمع أكبر عدد ممكن من الأطباء العرب من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعلومات والخبرات بين الأطباء المقيمين في أوروبا وزملائهم السوريين، ولا سيما في ظل ازدياد نسب السرطانات في الأعمار المبكرة.
ولفت إلى أن مشاركته في المؤتمر جاءت من خلال محاضرة تناولت أحدث المستجدات في مجال “وقاية المبيض أثناء المعالجة الكيميائية”، موضحاً أن الهدف يتمثل في تجنيب المريضات الآثار الجانبية الشديدة التي قد تؤدي إلى تلف النسيج المبيضي والوصول إلى سن اليأس المبكر، كما استعرض أبرز التقنيات الحديثة المعتمدة عالمياً في هذا المجال.
آفاق جديدة لعلاج متلازمة نقل الدم الجنيني بالمنظار
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة طب الأم والجنين في البورد السوري الدكتورة دينا عدوان أن التشخيص المبكر والتدبير السريع لمتلازمة نقل الدم الجنيني بين التوائم يمكن أن يقي الأجنة والأم من مضاعفات خطيرة، معربة عن أملها بتطبيق التقنيات الجراحية الحديثة في سوريا قريباً.
وأشارت عدوان إلى وجود آفاق جديدة أبرزها تقنية الجراحة بالمنظار الجنيني بالاعتماد على الليزر لفصل المشيمتين، عبر تكنيك يجري داخل الرحم لاستئصال الأوعية الدموية المسؤولة عن نقل الدم غير الطبيعي.
التشخيص المسبق في الحفاظ على الرحم
بدوره، أوضح اختصاصي التوليد وأمراض النساء ورئيس مجلس النسائية في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية (البورد السوري)، الدكتور عبد العزيز الحمزة، أن المشيمة المخترقة باتت من مشكلات العصر نتيجة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، مشدداً على أهمية التشخيص المسبق للجراحة وتطبيق الأساليب الحديثة التي تسهم في الحفاظ على الرحم كلما أمكن ذلك.
واستعرض الحمزة حالة سريرية وصلت بشكل إسعافي، حيث جرى التعامل معها وفق أسلوب علمي دقيق مكّن الفريق الطبي من إنقاذ حياة المريضة، مؤكداً أن الحفاظ على الرحم لا يكون ممكناً في جميع الحالات، إلا أن سلامة المريضة تبقى الهدف الأول والأسمى، وذلك وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة.
يذكر أن فعاليات المؤتمر العلمي الأول لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد (فاغوس – FAGOS) والتجمع السوري الأوروبي لأورام النساء (سيغوك – SEGOC)، انطلقت يوم أمس الخميس في فندق داما روز بدمشق، ومستمرة حتى يوم غد السبت، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع نقابة أطباء سوريا، والجمعية السورية للمولدين والنسائيين، والجمعية السورية لأطباء طفل الأنبوب.