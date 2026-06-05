المؤتمر العلمي لـ”فاغوس” و”سيغوك” في دمشق يناقش أحدث التطورات في ‏طب النساء والتوليد

دمشق-سانا

تركزت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العلمي الأول لاتحاد الجمعيات ‏العربية لأمراض النساء والتوليد (فاغوس – ‏FAGOS‏) والتجمع السوري ‏الأوروبي لأورام النساء (سيغوك – ‏SEGOC‏) على عقد ورشات عمل ‏ومحاضرات علمية متخصصة في عدد من مجالات أمراض النساء والتوليد ‏وطب الأورام.‏

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وتناولت الجلسات العلمية اليوم الجمعة محاور عدّة، حول تقنيات الكشف المبكر ‏عن فيروس الورم الحليمي البشري (‏HPV‏)، والتدبير الجراحي المحافظ ‏للمشيمة المخترقة دون اللجوء إلى استئصال الرحم، إضافة إلى تنظير عنق ‏الرحم بهدف الوقاية من سرطان عنق الرحم والتعامل معه بفعالية.

فرصة مهمة لتبادل المعلومات والخبرات

وأوضح استشاري الأورام وطب الجنين من فرنسا والعامل في أحد مشافي ‏ضاحية سانت جيرمان جنوب باريس الدكتور محمد خلف، في تصريح لــ ‏سانا، أن الوفد المشارك أجرى نشاطات طبية نوعية قبل يومين ضمن ‏الورشات التمهيدية التي سبقت انطلاق المؤتمر، تضمنت عمليات جراحية ‏ومناقشات علمية ضمن فرق متعددة الاختصاصات، بهدف الوصول إلى ‏التدبير العلاجي السليم للمشاكل الصحية من زوايا متعددة.‏



وأشار خلف إلى أن هذا المؤتمر شكل فرصة مهمة لجمع أكبر عدد ممكن من ‏الأطباء العرب من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعلومات والخبرات بين ‏الأطباء المقيمين في أوروبا وزملائهم السوريين، ولا سيما في ظل ازدياد ‏نسب السرطانات في الأعمار المبكرة.‏

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ولفت إلى أن مشاركته في المؤتمر جاءت من خلال محاضرة تناولت أحدث ‏المستجدات في مجال “وقاية المبيض أثناء المعالجة الكيميائية”، موضحاً أن ‏الهدف يتمثل في تجنيب المريضات الآثار الجانبية الشديدة التي قد تؤدي إلى ‏تلف النسيج المبيضي والوصول إلى سن اليأس المبكر، كما استعرض أبرز ‏التقنيات الحديثة المعتمدة عالمياً في هذا المجال.

‏آفاق جديدة لعلاج متلازمة نقل الدم الجنيني بالمنظار

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة طب الأم والجنين في البورد السوري الدكتورة ‏دينا عدوان أن التشخيص المبكر والتدبير السريع لمتلازمة نقل الدم الجنيني ‏بين التوائم يمكن أن يقي الأجنة والأم من مضاعفات خطيرة، معربة عن ‏أملها بتطبيق التقنيات الجراحية الحديثة في سوريا قريباً.‏



وأشارت عدوان إلى وجود آفاق جديدة أبرزها تقنية الجراحة بالمنظار ‏الجنيني بالاعتماد على الليزر لفصل المشيمتين، عبر تكنيك يجري داخل ‏الرحم لاستئصال الأوعية الدموية المسؤولة عن نقل الدم غير الطبيعي.‏

التشخيص المسبق في الحفاظ على الرحم

بدوره، أوضح اختصاصي التوليد وأمراض النساء ورئيس مجلس النسائية ‏في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية (البورد السوري)، الدكتور عبد ‏العزيز الحمزة، أن المشيمة المخترقة باتت من مشكلات العصر نتيجة ارتفاع ‏معدلات الولادات القيصرية، مشدداً على أهمية التشخيص المسبق للجراحة ‏وتطبيق الأساليب الحديثة التي تسهم في الحفاظ على الرحم كلما أمكن ذلك.‏



واستعرض الحمزة حالة سريرية وصلت بشكل إسعافي، حيث جرى التعامل ‏معها وفق أسلوب علمي دقيق مكّن الفريق الطبي من إنقاذ حياة المريضة، ‏مؤكداً أن الحفاظ على الرحم لا يكون ممكناً في جميع الحالات، إلا أن سلامة ‏المريضة تبقى الهدف الأول والأسمى، وذلك وفق أحدث البروتوكولات ‏الطبية المعتمدة.‏

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‏يذكر أن فعاليات المؤتمر العلمي الأول لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض ‏النساء والتوليد (فاغوس – ‏FAGOS‏) والتجمع السوري الأوروبي لأورام ‏النساء (سيغوك – ‏SEGOC‏)، انطلقت يوم أمس الخميس في فندق داما روز ‏بدمشق، ومستمرة حتى يوم غد السبت، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث ‏العلمي، وبالتعاون مع نقابة أطباء سوريا، والجمعية السورية للمولدين ‏والنسائيين، والجمعية السورية لأطباء طفل الأنبوب.‏