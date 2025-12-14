الطيران المدني يوضح أسباب تحويل الرحلات من مطاري دمشق وحلب والإجراءات المتخذة

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن أسباب التأخير أو التحويل أو الإلغاء الذي شهدته بعض الرحلات الجوية من وإلى مطاري دمشق وحلب الدوليين خلال الأيام الماضية، يعود لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب الكثيف، مؤكدة أنها اتخذت مجموعة إجراءات لضمان سلامة الطيران والحد من معاناة المسافرين.

وأشارت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام، إلى أن الأسباب وراء التأخير أو التحويل أو الإلغاء هي انتشار الضباب الكثيف وانخفاض مستوى الرؤية في فترات معينة، ولا سيما ساعات الصباح الباكر، والذي يترافق حالياً مع عدم توافر أنظمة هبوط آلي متقدمة، تمكّن الطائرات من الهبوط الآمن في هذه الظروف، الأمر الذي يفرض قيوداً تشغيلية لا يمكن تجاوزها، حرصاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

قرارات الإلغاء مهنية تفرضها شروط السلامة

أكدت الهيئة أن سلامة الطيران خط أحمر، وأن قرارات التحويل أو الإلغاء المتخذة من قبل الطيارين وشركات الطيران هي قرارات مهنية تفرضها شروط السلامة، ولا يمكن المجازفة بها تحت أي ظرف.

وبينت الهيئة أنه، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه المسافرين، وحرصاً على الحد من تكرار المعاناة التي يتكبدها المواطنون، فقد وجّهت الهيئة إدارات مطاري دمشق وحلب، ومديرية النقل الجوي، بإجراء تقييم عاجل لتشغيل الرحلات خلال فترات الضباب الصباحي، وإعادة النظر في منح واستمرار فترات التشغيل الصباحية للشركات التي لا تمتلك خططاً تشغيلية واضحة للتعامل مع حالات عدم الهبوط.

كما طلبت الهيئة من شركات الطيران العاملة تقديم خطط معتمدة للرعاية الأرضية، وإعادة الحجز، والتعامل الإنساني مع الركاب في حال التحويل أو الإلغاء، والتنسيق مع شركات الطيران، لتقليل أثر الرحلات الترانزيت التي تزيد من تعقيد أوضاع المسافرين عند تعذّر الهبوط.

تجهيز المطارات بالمعدات الفنية

أشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتوازي على معالجة الأسباب الجذرية، عبر استكمال إجراءات تجهيز المطارات بالمعدات الفنية اللازمة لتحسين القدرة التشغيلية في مختلف الظروف الجوية، وفق الإمكانيات المتاحة وبأعلى درجات الشفافية.

وأكدت الهيئة تفهّمها الكامل لمعاناة المسافرين، وأن هذه الإجراءات مؤقتة وضرورية، وتهدف إلى حماية سلامتهم إلى حين استكمال الحلول الفنية المستدامة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري أعلنت خلال الأيام الماضية، عن تحويل وإلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى مطاري دمشق وحلب الدوليين بسبب الضباب الكثيف وانخفاض مستوى الرؤية.