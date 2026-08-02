رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين يبحث مع القائم بالأعمال الألماني التعاون في القضايا الإنسانية

photo 2 2026 08 02 20 31 06 رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين يبحث مع القائم بالأعمال الألماني التعاون في القضايا الإنسانية

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، مع القائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق ماركوس هيكن، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بقضية المفقودين.

واستعرض جلخي خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة بدمشق، أبرز مهام الهيئة والجهود التي تبذلها في قضية المفقودين، مؤكداً أن حق العائلات في معرفة مصير أبنائها يُعد حقاً إنسانياً وقانونياً أصيلاً، وأن الهيئة تعمل على ترسيخ نهج مؤسساتي يستند إلى مبادئ العدالة والشفافية واحترام حقوق الإنسان.

كما شدد جلخي على أهمية الشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية، بما يسهم في كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وصون حقوق عائلات المفقودين.

كما شدد جلخي على أهمية الشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية، بما يسهم في كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وصون حقوق عائلات المفقودين.

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