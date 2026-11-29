938 طالباً وطالبة يشاركون في اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري للموسم 2026–2027 تاريخ النشر: 2026/11/29 11:14 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/29 11:14 صباحًا 938 طالباً وطالبة يشاركون في اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري للموسم 2026–2027، موزعين على 12 مركزاً امتحانياً في المحافظات، ضمن 6 اختصاصات. 6.9 ملايين طفل سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تطلق منصتها الإلكترونية لتوفير المعلومات الموثوقة 200 عنوان سوري بينها 30 عنواناً للأطفال تحمل إلى إسطنبول تنوع المشهد الثقافي والمعرفي السوري مديرية زراعة طرطوس تكثف إجراءاتها الرقابية والميدانية لحماية الثروة الحراجية أكثر من 30 ألف مستفيد خلال 9 أشهر، استقبلهم قسم الأشعة في مشفى الرقة الوطني صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأولمبياد العلمي السوريالمرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الطوارئ تحذر من أمطار غزيرة واضطراب بحري ابتداء من الثلاثاء وزير الصناعة: توسعة باب الهوى الصناعية تضيف 122 مقسماً وتوّفر آلاف فرص العمل آخر الأخبار المحافظاتحماةمحليات جاهزية إسعافية وخطط استجابة ميدانية في حماة لمواكبة احتفالات التحرير انفوغراف افتتاح مركزين في طيبة الإمام بريف حماة.. خطوة لتعزيز التعافي المجتمعي وتمكين النساء والشباب والأطفال دولي غوتيريش يدعو إلى التحقيق في مقتل موظفين من أطباء بلا حدود بقطاع غزة