شرطة مرور درعا تكثّف انتشارها لضمان انسيابية السير بظل غياب الإشارات الضوئية

درعا-سانا

كثّفت شرطة المرور في درعا جهودها خلال شهر رمضان، لضمان انسيابية حركة السير في المدينة، عبر مناوبات صباحية ومسائية تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والتخفيف من الازدحام المروري، ولا سيما خلال أوقات الذروة.

وأوضح معاون مدير شرطة المرور في المحافظة محمد الصبيحي في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن عناصر المرور يواصلون عملهم على مدار اليوم وفي مختلف الظروف، لتنظيم حركة السير على الطرقات الرئيسية التي تشهد ازدحاماً كبيراً، خصوصاً قبيل موعد الإفطار.

ودعا الصبيحي السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة وقيادة المركبات بحذر حفاظاً على السلامة العامة وتجنب الحوادث المرورية.

بدوره، أشار الشرطي أحمد شباط من فرع المرور إلى انتشار العناصر في عدة مواقع داخل المدينة، لتعويض غياب الإشارات الضوئية في عدد من التقاطعات المهمة، مبيناً أنه يتم توزيع أربعة عناصر في بعض الدوارات الرئيسية مثل دوار البريد ودوار المالية ودوار الـ 14 من آذار لتنظيم حركة المركبات بشكل يدوي.

من جهته، أوضح الشرطي جهاد عبد الرزاق أن العناصر يتواجدون يومياً في الشوارع لتنظيم حركة السير، وخاصة في وقت الإفطار، حيث يبدأ دوامهم قبل الإفطار بساعة ويستمر حتى ساعات الصباح.

وأضاف: إن طبيعة العمل تفرض عليهم أحياناً الإفطار في الشارع أثناء أداء واجبهم، إلا أنهم يواصلون عملهم بدافع خدمة المواطنين، ما يمنحهم شعوراً بالرضا والارتياح.

وتعاني بعض التقاطعات في درعا من غياب الإشارات المرورية، ما يزيد من صعوبة تنظيم السير، الأمر الذي يدفع شرطة المرور إلى تكثيف انتشار عناصرها لضمان انسيابية الحركة وسلامة المواطنين.