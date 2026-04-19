قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت باتجاه قرية العجرف ونصبت حاجزاً مؤقتاً على مفرق القرية.

بالتزامن مع ذلك، أقامت قوة أخرى للاحتلال حاجزاً مؤقتاً في قرية الصمدانية الشرقية يضم عدة آليات عسكرية، دون ورود أنباء عن تسجيل أي حالات اعتقال.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية، توغلت أمس السبت، في ريف المحافظة الشمالي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على طريق طرنجة – مزارع الأمل، وقامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتّب أي أثر قانوني، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.