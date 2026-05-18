وزارة الأوقاف تضم جميع المساجد في سوريا إلى إشرافها الإداري

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، قراراً يقضي باعتبار جميع المساجد في سوريا مضمومة حكماً إلى الوزارة، اعتباراً من الأول من كانون الثاني الماضي.

ونص القرار على خضوع المساجد المشمولة بأحكامه للإشراف الإداري لوزارة الأوقاف من خلال مديرياتها في المحافظات.

وتتولى مديريات الأوقاف تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية للمساجد المضمومة حكماً، وإدراجها ضمن السجلات الرسمية لديها، كما تسوى أوضاع اللجان أو الجهات أو الأشخاص القائمين على إدارة هذه المساجد، بما ينسجم مع أحكام هذا القرار والتعليمات التنفيذية الصادرة بشأنه.

وتواصل وزارة الأوقاف السورية منذ التحرير عملها بإعادة تأهيل وترميم العديد من المساجد، وافتتاح أخرى جديدة، ضمن خطة متكاملة لإحياء دورها الديني والاجتماعي في سوريا.