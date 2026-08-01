حلب-سانا
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، أن استقبال مطار حلب الدولي اليوم السبت أولى ثلاث رحلات لشركات طيران دولية، خطوة مهمة تعكس تسارع تعافي قطاع الطيران المدني السوري، واستعادة مطار حلب الدولي دوره كمركز إقليمي للنقل الجوي.
وبين الحصري في منشور عبر منصة (x)، أن استقبال هذه الرحلات في يوم واحد ليس مجرد افتتاح خطوط جديدة، بل يعكس تنامي ثقة الناقلات الدولية بقطاع الطيران المدني السوري، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة لإعادة ربط سوريا بشبكة النقل الجوي الإقليمية والدولية.
ولفت الحصري إلى أن ما تحقق اليوم هو بداية لمسار تعمل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي من خلاله على استقطاب المزيد من شركات الطيران، وتوسيع شبكة الوجهات، وتعزيز دور مطار حلب الدولي كبوابة رئيسية تربط سوريا بالعالم.
وشهد مطار حلب الدولي اليوم وصول ثلاث رحلات هي الأولى عبر شركات (صن إكسبريس) التركية القادمة من مدينة أنطاليا، و(LEAV Aviation) الألمانية القادمة من مدينة دوسلدورف، و(فلاي ناس) السعودية القادمة من مدينة الرياض، إيذاناً ببدء الرحلات الجوية المنتظمة التي تربط حلب بهذه الوجهات.
الحصري: استقبال رحلات ثلاث شركات أجنبية يعزز مكانة مطار حلب على خارطة الطيران الدولي
حلب-سانا