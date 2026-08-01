الحصري: استقبال رحلات ثلاث شركات أجنبية يعزز مكانة مطار حلب على ‏خارطة الطيران الدولي

photo 2026 08 01 18 45 23 الحصري: استقبال رحلات ثلاث شركات أجنبية يعزز مكانة مطار حلب على ‏خارطة الطيران الدولي

حلب-سانا‏
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أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر ‏الحصري، أن استقبال مطار حلب الدولي اليوم السبت أولى ثلاث رحلات ‏لشركات طيران دولية، خطوة مهمة تعكس تسارع تعافي قطاع الطيران ‏المدني السوري، واستعادة مطار حلب الدولي دوره كمركز إقليمي للنقل ‏الجوي.‏
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وبين الحصري في منشور عبر منصة (‏x‏)، أن استقبال هذه الرحلات في ‏يوم واحد ليس مجرد افتتاح خطوط جديدة، بل يعكس تنامي ثقة الناقلات ‏الدولية بقطاع الطيران المدني السوري، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة لإعادة ‏ربط سوريا بشبكة النقل الجوي الإقليمية والدولية.‏
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ولفت الحصري إلى أن ما تحقق اليوم هو بداية لمسار تعمل الهيئة العامة ‏للطيران المدني والنقل الجوي من خلاله على استقطاب المزيد من شركات ‏الطيران، وتوسيع شبكة الوجهات، وتعزيز دور مطار حلب الدولي كبوابة ‏رئيسية تربط سوريا بالعالم.‏
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وشهد مطار حلب الدولي اليوم وصول ثلاث رحلات هي الأولى عبر ‏شركات (صن إكسبريس) التركية القادمة من مدينة أنطاليا، و(‏LEAV ‎Aviation‏) الألمانية القادمة من مدينة دوسلدورف، و(فلاي ناس) السعودية ‏القادمة من مدينة الرياض، إيذاناً ببدء الرحلات الجوية المنتظمة التي تربط حلب ‏بهذه الوجهات.‏

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