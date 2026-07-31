حماة: بدء مشروعي تأهيل محطتي مياه “الكركات” و”العمقية” بالريف الغربي

حماة-سانا
بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحماة بالتعاون مع منظمة “هيكس إيبر” العمل بمشروعي تأهيل شبكات المياه في قريتي الكركات والعمقية في الجزء الغربي لريف حماة.
وأوضح المدير العام للشركة عبد الستار العلي في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن مشروع مياه الكركات يتضمن تركيب منظومة طاقة شمسية تشمل 150 لوح طاقة شمسية مع كامل التجهيزات الكهربائية الأخرى، مشيراً إلى أن تركيب وتشغيل منظومة الطاقة الشمسية في الكركات يسهم في زيادة ساعات ضخ المياه عبر الشبكة للأهالي وعدم الاعتماد فقط على تشغيل المحطة بالوقود.
وبيّن العلي، أن مشروع مياه العمقية يتضمن تأهيل محطة المياه فيها بشكل كامل مع تسوية الأرض وترميم بناء المحطة والخطوط الرئيسة / الضخ والإسالة/ والخزان الأرضي مع تركيب منظومة طاقة شمسية تضم 133 لوح طاقة.
يستفيد أكثر من 15 ألف شخص
وأوضح أن عدد الأهالي المستفيدين من هذين المشروعين يزيد على 15 ألف شخص كانوا يعانون سابقاً شحاً في مياه الشرب ويواجهون أعباءً في تأمينها.
بدوره، وصف مختار قرية الكركات عبد الكريم إبراهيم مشرع تركيب طاقة شمسية لمحطة مياه القرية بالإنجاز الخدمي الحيوي، مشيراً إلى أن الانتهاء منه ووضعه في الاستثمار بداية آب المقبل حيث يعول عليه في إنهاء معاناة أهالي القرية من ناحية تأمين مياه الشرب.
وتقع قرية العمقية في القسم الشمالي من منطقة الغاب، وتتبع لناحية الزيارة فيما تقع قرية الكركات الجبلية عند بوابة جبل شحشبو المطل على سهل الغاب في ريف حماة الغربي، وتتبع إدارياً لمنطقة الغاب، وقد شهدت عودة تدريجية لأهلها بعد سنوات طويلة من التهجير القسري والنزوح بسبب جرائم النظام البائد.