حماة: بدء مشروعي تأهيل محطتي مياه “الكركات” و”العمقية” بالريف الغربي

حماة-سانا‏

بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحماة بالتعاون مع ‏منظمة “هيكس إيبر” العمل بمشروعي تأهيل شبكات المياه في قريتي ‏الكركات والعمقية في الجزء الغربي لريف حماة.‏

وأوضح المدير العام للشركة عبد الستار العلي في تصريح لـ سانا اليوم ‏الجمعة، أن مشروع مياه الكركات يتضمن تركيب منظومة طاقة شمسية ‏تشمل 150 لوح طاقة شمسية مع كامل التجهيزات الكهربائية الأخرى، مشيراً ‏إلى أن تركيب وتشغيل منظومة الطاقة الشمسية في الكركات يسهم في زيادة ‏ساعات ضخ المياه عبر الشبكة للأهالي وعدم الاعتماد فقط على تشغيل ‏المحطة بالوقود.

وبيّن العلي، أن مشروع مياه العمقية يتضمن تأهيل محطة المياه فيها بشكل ‏كامل مع تسوية الأرض وترميم بناء المحطة والخطوط الرئيسة / الضخ ‏والإسالة/ والخزان الأرضي مع تركيب منظومة طاقة شمسية تضم 133 لوح ‏طاقة.‏

يستفيد أكثر من 15 ألف شخص

وأوضح أن عدد الأهالي المستفيدين من هذين المشروعين يزيد على 15 ألف ‏شخص كانوا يعانون سابقاً شحاً في مياه الشرب ويواجهون أعباءً في تأمينها‏.

بدوره، وصف مختار قرية الكركات عبد الكريم إبراهيم مشرع تركيب طاقة ‏شمسية لمحطة مياه القرية بالإنجاز الخدمي الحيوي، مشيراً إلى أن الانتهاء ‏منه ووضعه في الاستثمار بداية آب المقبل حيث يعول عليه في إنهاء معاناة ‏أهالي القرية من ناحية تأمين مياه الشرب.‏

وتقع قرية العمقية في القسم الشمالي من منطقة الغاب، وتتبع لناحية ‏الزيارة ‏فيما تقع ‏قرية الكركات الجبلية عند بوابة جبل شحشبو المطل على سهل الغاب في ‏ريف حماة الغربي، وتتبع إدارياً لمنطقة الغاب، وقد شهدت عودة تدريجية ‏لأهلها بعد سنوات طويلة من التهجير القسري والنزوح بسبب جرائم النظام ‏البائد.