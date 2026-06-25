إنهاء صيانة خط الأشعري في درعا لضمان استمرارية ضخ المياه وتحسين كفاءة الشبكة

درعا-سانا

أنهت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا صيانة وإصلاح خط الأشعري الرئيسي المغذي لمدينة درعا وعدد من المناطق المحيطة بها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة منظومة المياه وضمان وصولها للمواطنين بصورة منتظمة وآمنة.

وجاءت هذه الأعمال استجابة للأعطال والتسربات التي ظهرت على خط الدفع الرئيسي في منطقة وادي الذهب، وهو خط حيوي بقطر 500 ملم، يشكل أحد أهم مصادر التغذية المائية للمدينة.

وشملت الإجراءات الفنية تركيب طوق ميكانيكي وتجهيزات ضرورية، تتيح استمرار ضخ المياه خلال فترة الصيانة دون التأثير على الخدمة.

وأوضح رئيس ورشة الخطوط الخارجية في الشركة، إبراهيم الفايض في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن عمليات الإصلاح نُفذت بالتعاون مع وحدة مياه مدينة درعا، مؤكداً أن خطط الصيانة الدورية مستمرة في مختلف مناطق المحافظة، بهدف رفع موثوقية الشبكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وخصوصاً خلال فترات زيادة الطلب على المياه.

وأشار الفايض إلى أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على الشبكات والإبلاغ عن أي تسربات أو أعطال، بما يسهم في دعم جهود الشركة لتأمين مياه شرب مستدامة لجميع المستفيدين، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة الدورية تشكل ركيزة أساسية في الحد من الهدر، وتعزيز استمرارية الضخ والحفاظ على البنية التحتية.