تنظيم برنامج إفطار جماعي في حي الأشرفية بحلب

حلب-سانا

نظّمت جمعية بشير التركية وجمعية النهضة السورية، برنامج إفطار في حي الأشرفية بمدينة حلب، بحضور القنصل التركي في حلب هاكان جنكيز، ونائب المحافظ فرهاد خورتو، وشخصيات رسمية وممثلي المؤسسات الخيرية.

وأعرب القنصل التركي خلال برنامج الإفطار الذي نُظم أمس السبت، عن سعادته بحضور هذا اللقاء، متمنياً دوام الأمن، والاستقرار في سوريا.

من جهته قال نائب المحافظ: “بعد أن كان كل لقاء أخوي ومحبة يُعد جريمة في عهد النظام البائد، نجتمع اليوم لنرسّخ وحدتنا، ونقوّي روابط الأخوّة بيننا”.

وأضاف خورتو: “إن استقرار سوريا لا يقع على عاتق الدولة وحدها، بل هو مسؤولية الجميع، ومن هنا تنبع أهمية وحدتنا وتكاتفنا لبناء مستقبل آمن ومستقر”.

ومنذ بداية شهر رمضان المبارك نظم عدد من الجمعيات الخيرية التركية مبادرات لتنظيم موائد إفطار جماعي في عدد من المحافظات السورية، وذلك في إطار حملة إغاثية موسعة خلال شهر رمضان للفئات الأكثر احتياجاً.

