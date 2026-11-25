واشنطن-سانا
بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع في المنطقة، معرباً عن إدانة بلاده اعتداءات ميليشيا الحوثي على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن روبيو أكد خلال الاتصال ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.
وأضاف البيان أن المباحثات تناولت ضرورة إنهاء الحرب في السودان، حيث شدد روبيو على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم، والانتقال إلى حكومة مدنية.
كما بحث الجانبان أهمية نزع سلاح ميليشيا حزب الله في لبنان، وفقاً للإطار الثلاثي، وأكدا التزامهما المشترك بأمن المنطقة واستقرارها.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس، إصابة 11 شخصاً جراء الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على أحد أبراج المركز المالي في العاصمة السعودية الرياض.