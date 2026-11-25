واشنطن-سانا‏

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن ‏فرحان، تطورات الأوضاع في المنطقة، معرباً عن إدانة بلاده اعتداءات ميليشيا الحوثي على البنية التحتية المدنية ومنشآت ‏الطاقة في المملكة.‏

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن روبيو أكد خلال الاتصال ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز ‏وباب المندب.‏

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت ضرورة إنهاء الحرب في السودان، حيث شدد روبيو على أهمية التوصل إلى هدنة ‏إنسانية وتحقيق سلام دائم، والانتقال إلى حكومة مدنية.‏

كما بحث الجانبان أهمية نزع سلاح ميليشيا حزب الله في لبنان، وفقاً للإطار الثلاثي، وأكدا التزامهما المشترك بأمن المنطقة ‏واستقرارها.‏

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وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس، إصابة 11 شخصاً جراء الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على ‏أحد أبراج المركز ‏المالي في العاصمة السعودية الرياض.‏