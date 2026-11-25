دمشق-سانا

سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ليل الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل السوري، قرب منطقة كسب، على بعد 47 كيلومتراً شمال مدينة اللاذقية.

وذكر المركز عبر قناته على تلغرام أن الهزة وقعت عند الساعة 11:27 مساءً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 1.1 كيلومتر، وعلى صدع القوس القبرصي.

وكانت محطات الرصد الزلزالي سجلت في الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 15 كيلومتراً غرب مدينة حماة، على صدع البحر الميت، ضمن النطاق الجغرافي للأراضي السورية الممتد على طول الصدع.