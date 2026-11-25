“أفلام تحت الحصار”.. إدلب تروي حكايتها على شاشة السينما
افتتاح دائرة الشؤون المدنية في البصيرة بدير الزور بعد 15 عاماً من إغلاقها
أوقاف حماة تبحث آليات تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي
وزارة الأوقاف تستلم 30 ألف ذبيحة من مشروع الهدي والأضاحي السعودي
إطلاق أعمال إعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني لخدمة نحو 800 ألف نسمة
وضع حجر الأساس لمشفى سنجار المحيطي بريف إدلب بسعة 60 سريراً
المحاميد: مشاركة سوريا باجتماع اتحاد وكالات الأنباء العربية بعد 13 عاماً تعزز التعاون الإعلامي
معرض حماة للكتاب.. إقبال لافت وسط مشاركة دور نشر محلية وعربية
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