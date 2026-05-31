الحرارة إلى ارتفاع والطقس بين الصحو والغائم جزئياً في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها في معظم المناطق، لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم الأحد، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية ربيعية من المطر فوق أجزاء من المرتفعات الساحلية وبعض المناطق الشمالية الغربية ومنطقة القلمون، وسديمياً في المناطق الشرقية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً إلى مائل للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: