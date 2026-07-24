“الطاقة” تدعو مفصولي وزارة الموارد المائية سابقاً لاستكمال إجراءات العودة للعمل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة أسماء مفصولين من (الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة الاستصلاح الزراعي – وزارة الموارد المائية سابقاً) بسبب مشاركتهم بالثورة ‏السورية، داعية إياهم لمراجعة المواقع المحددة لكل منهم، لاستكمال المرحلة ‏التالية من إجراءات العودة إلى العمل.‏

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام اليوم الجمعة، أن استقبال المراجعين يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 26 تموز الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية التمهيدية اللازمة لاستكمال المراحل القانونية والإدارية وفق الأصول، بما يضمن إعادة الحقوق الوظيفية للعاملين المشمولين.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى استكمال ملفات العاملين المفصولين بسبب الثورة، ومعالجة أوضاعهم الوظيفية تمهيداً لعودتهم إلى العمل.