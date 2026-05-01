كهرباء الرقة تعمل على إعادة تفعيل خط التوتر 66 ك.ف.أ لتحسين التغذية الكهربائية

الرقة-سانا

تعمل الشركة العامة للكهرباء في محافظة الرقة على إعادة تفعيل خط التوتر 66 ك.ف.أ بين محطة الفروسية، ومحطة الرقة 4، بعد توقف دام لعدة سنوات، بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة وتحسين واقع التغذية الكهربائية في المدينة.

وأكد مدير التشغيل في شركة الكهرباء مصطفى شباط، في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن إعادة تشغيل الخط ستسهم في تخفيف الضغط عن خط الرقة 1 ومراكز المدينة، موضحاً أن استطاعة الخط تصل إلى نحو 60 ميغاواط.

وبيّن شباط أن إعادة تفعيل الخط، الذي بقي خارج الخدمة خلال السنوات الماضية، ستتيح تحقيق الربط الحلقي للشبكة الكهربائية، ما يعزز استمرارية التغذية ويقلل زمن الأعطال عند حدوثها.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سينعكس إيجاباً على المدينة وريفَي المحافظة الشرقي والشمالي، لافتاً إلى أن تحسن ساعات التغذية يبقى مرتبطاً بكميات الكهرباء الواردة من سد الفرات، ومبيناً أن ساعات التغذية قد تتحسن بشكل ملحوظ في حال توافر كميات كافية مقارنة بالواقع الحالي الذي يشهد انقطاعات خلال ساعات النهار.

وتأتي إعادة تفعيل خط التوتر 66 ك.ف.أ في إطار الجهود المبذولة لتحسين واقع الكهرباء في محافظة الرقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.