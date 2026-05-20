افتتاح مخبز حديث في ريف القنيطرة يخدم أكثر من 15 ألف نسمة

القنيطرة-سانا
افتتحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة اليوم الأربعاء، مخبزاً جديداً مجهزاً بخطوط إنتاج حديثة في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، يخدم أكثر من 15 ألف نسمة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى أربعة أطنان من الخبز يومياً.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة سطام إسماعيل أن المخبز يسهم في تحسين واقع تأمين مادة الخبز، وتلبية احتياجات الأهالي ويأتي ضمن خطة المديرية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين في المناطق البعيدة عن مناطق تواجد المخابز الرئيسة.
ولفت إلى أنه جرى تنفيذ المخبز بعد تقييم ميداني أظهر صعوبة حصول الأهالي على مادة الخبز حيث يبعد أقرب مخبز عن البلدة نحو 20 كيلومتراً، مؤكداً أن الهدف هو تحسين وصول الخبز وتوفيره وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفروع المؤسسة السورية للمخابز افتتاح مخابز حديثة وإعادة تأهيل أخرى بعدد من المحافظات، ففي حمص افتتح في الـ 13 من الشهر الجاري، مخبزٌ آليٌّ في بلدة مهين جنوب شرق حمص، وذلك بعد تأهيل المبنى وتجهيزه بالكامل بخط إنتاج حديث.