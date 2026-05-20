افتتاح مخبز حديث في ريف القنيطرة يخدم أكثر من 15 ألف نسمة

القنيطرة-سانا‏

افتتحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة اليوم الأربعاء، مخبزاً جديداً مجهزاً بخطوط إنتاج حديثة في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، يخدم ‏أكثر من 15 ألف نسمة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى أربعة ‏أطنان من الخبز يومياً.‏

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة ‏سطام إسماعيل أن المخبز يسهم في تحسين واقع تأمين مادة الخبز، وتلبية احتياجات ‏الأهالي ويأتي ضمن خطة المديرية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين في المناطق ‏البعيدة عن مناطق تواجد المخابز الرئيسة.‏

ولفت إلى أنه جرى تنفيذ المخبز بعد تقييم ميداني أظهر صعوبة حصول الأهالي على ‏مادة الخبز حيث يبعد أقرب مخبز عن البلدة نحو 20 كيلومتراً، مؤكداً أن الهدف هو ‏تحسين وصول الخبز وتوفيره وتخفيف الأعباء عن الأهالي.‏

وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك و‏فروع المؤسسة السورية للمخابز ‏افتتاح مخابز حديثة وإعادة تأهيل أخرى بعدد من المحافظات، ففي حمص افتتح في الـ 13 من ‏الشهر الجاري، مخبزٌ آليٌّ في ‏بلدة مهين جنوب شرق حمص، وذلك بعد تأهيل المبنى ‏وتجهيزه بالكامل ‏بخط إنتاج حديث.‏