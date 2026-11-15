حمص تبدأ حملة واسعة لترحيل الأنقاض من 75 موقعاً

حمص -سانا

انطلقت اليوم الأحد في محافظة حمص وريفها حملة واسعة لإزالة وترحيل الأنقاض، تنفذها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتنسيق مع المحافظة، ضمن خطط التعافي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأوضح رئيس دائرة الاستعداد في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحمص، محمود قرنداش، لـ سانا، أن الحملة تستهدف 75 موقعاً في المحافظة، بكميات أنقاض تُقدّر بنحو 730 ألف متر مكعب، مشيراً إلى أن الأعمال بدأت في القصير والبويضة الشرقية وستشمل مناطق أخرى.

وأضاف أن الأعمال سبقتها عمليات مسح ميداني نفذها فريق إزالة مخلفات الحرب لضمان سلامة المدنيين والفرق العاملة، مبيناً أن الحملة تشمل، إلى جانب ترحيل الأنقاض، فتح الطرقات وإزالة السواتر التي تعيق حركة السكان وفرش السواتر الترابية.

ودعا المواطنين الراغبين بإزالة الأنقاض من أملاكهم الخاصة إلى تقديم طلبات خطية إلى المجالس البلدية لتنظيم الأعمال والاستفادة من المشروع.

200 ألف متر مكعب متوقع ترحيلها من القصير

من جانبه، أوضح رئيس مجلس مدينة القصير طارق حصوة أن الأعمال تشمل المنازل المدمرة والساحات العامة والطرقات في المدينة، متوقعاً ترحيل ما لا يقل عن 200 ألف متر مكعب من الأنقاض.

وأشار إلى أن الحملة تسهم في تحسين الواقع الخدمي والعمراني وتسهيل عودة السكان إلى أحيائهم ومنازلهم.

بدوره أكد رئيس بلدية البويضة الشرقية، عارف صطوف، أن إزالة الأنقاض وفتح الطرقات يساعدان في تهيئة الظروف لعودة العائلات وتحسين الواقع المعيشي والصحي والبيئي، لافتاً إلى أن تراكم الركام تسبب بانتشار الحشرات والزواحف والقوارض، ما يجعل إزالته ضرورة صحية، ويساعد الأهالي على الوصول إلى منازلهم وترميمها.

مطالب بخدمات طبية

من جهته نوّه محمد رعد، أحد أهالي القصير، بأهمية الحملة في إزالة آثار الدمار، موضحاً أن نحو 80 بالمئة من منازل المدينة ومدارسها ومشافيها ونقاطها الطبية تعرضت للتدمير، معرباً عن أمله في أن تترافق الأعمال مع مشاريع خدمية، ولا سيما إنشاء نقطة طبية أو مشفى لتلبية احتياجات السكان.

وكانت قرية البويضة الشرقية شهدت أعمال إزالة أنقاض ضمن حملة “فجر القصير” في أيار الماضي، كما نُفذت في مدينة القصير حملات خدمية ومبادرات تطوعية منذ التحرير لتحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة العامة.