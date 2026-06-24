السيطرة على 6 حرائق في الحسكة والأضرار تقتصر على الماديات

الحسكة-سانا
استجابت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة لـ 6 حرائق اندلعت منذ صباح اليوم وحتى الساعة الخامسة مساءً، وتمكنت من السيطرة عليها ومنع امتدادها، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية دون تسجيل أي إصابات.
وأكد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب، في تصريح لمراسل سانا، أن الفرق تواصل جاهزيتها التامة للاستجابة لأي طارئ، مبيناً أن الحرائق شملت أرضاً محصودة في بلدة تل براك، وأعشاباً في تل أرقم، وأرضاً محصودة في بلدة تل عنتر، إضافة إلى حرائق أعشاب في رأس العين والشدادي واليعربية.
من جهته، أوضح معاون مدير زراعة الحسكة عز الدين الحسو، في تصريح مماثل، أن المديرية سجلت اليوم أضراراً في عدة مناطق جراء الحرائق التي شهدتها المحافظة، لافتاً إلى أن عمليات حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق التي طالت المحاصيل الزراعية لا تزال مستمرة.
وبيّن الحسو أن الأضرار في منطقة الجوادية شملت احتراق 115 دونماً من القمح البعل و20 دونماً من محصول اليانسون في قرية باقلا، فيما سُجل في منطقة عامودا احتراق 80 دونماً في قرية هرم جمو.
وفي منطقة القحطانية، أشار الحسو إلى احتراق نحو 48 هكتاراً في قرية جلبارات، توزعت على 20 و15 و13 هكتاراً في مواقع متفرقة.
أما في الريف الجنوبي لمدينة القامشلي، وتحديداً في منطقة تل حميس، فقد تم تسجيل احتراق 60 دونماً في قرية خويتلة الرعيدات، و90 دونماً في تل أحمد، و90 دونماً في خزاعة، و40 دونماً في تل الأحيمر، و85 دونماً في حنوة الزرقاء.
وكانت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بمؤازرة الأهالي، سيطرت أمس على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة، وطالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.