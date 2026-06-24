السيطرة على 6 حرائق في الحسكة والأضرار تقتصر على الماديات

الحسكة-سانا

استجابت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة لـ 6 حرائق اندلعت منذ صباح اليوم وحتى الساعة ‏الخامسة مساءً، وتمكنت من السيطرة عليها ومنع امتدادها، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية دون تسجيل أي ‏إصابات.‏

وأكد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب، في تصريح لمراسل سانا، أن الفرق تواصل ‏جاهزيتها التامة للاستجابة لأي طارئ، مبيناً أن الحرائق شملت أرضاً محصودة في بلدة تل براك، وأعشاباً في تل أرقم، ‏وأرضاً محصودة في بلدة تل عنتر، إضافة إلى حرائق أعشاب في رأس العين والشدادي واليعربية.‏

من جهته، أوضح معاون مدير زراعة الحسكة عز الدين الحسو، في تصريح مماثل، أن المديرية سجلت اليوم أضراراً في ‏عدة مناطق جراء الحرائق التي شهدتها المحافظة، لافتاً إلى أن عمليات حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق التي ‏طالت المحاصيل الزراعية لا تزال مستمرة.‏

وبيّن الحسو أن الأضرار في منطقة الجوادية شملت احتراق 115 دونماً من القمح البعل و20 دونماً من محصول اليانسون ‏في قرية باقلا، فيما سُجل في منطقة عامودا احتراق 80 دونماً في قرية هرم جمو.‏

وفي منطقة القحطانية، أشار الحسو إلى احتراق نحو 48 هكتاراً في قرية جلبارات، توزعت على 20 و15 و13 هكتاراً في ‏مواقع متفرقة.‏

أما في الريف الجنوبي لمدينة القامشلي، وتحديداً في منطقة تل حميس، فقد تم تسجيل احتراق 60 دونماً في قرية خويتلة ‏الرعيدات، و90 دونماً في تل أحمد، و90 دونماً في خزاعة، و40 دونماً في تل الأحيمر، و85 دونماً في حنوة الزرقاء.‏

وكانت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بمؤازرة الأهالي، سيطرت أمس على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة ‏الحسكة، وطالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.‏