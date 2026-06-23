مجلس مدينة درعا يباشر أعمال تأهيل طريق كورنيش البانوراما

درعا-سانا

باشر مجلس مدينة درعا اليوم الثلاثاء بالتعاون مع المحافظة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل منصف الطريق الواصل من دوار البانوراما باتجاه الجمرك القديم في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بشبكة الطرق والخدمات العامة في المدينة.

وتشمل الأعمال تأهيل منصف الطريق والأرصفة والمرافق المحيطة به على عدة مراحل.

وأوضح المهندس المشرف على المشروع محمد المقداد من مجلس مدينة درعا لـ سانا أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل المقطع الممتد من دوار البانوراما حتى تقاطع طريق طفس وتتضمن أعمال إعادة تأهيل الأرصفة على الجهتين والمنصف إضافة إلى تنفيذ أعمال في محيط مدخل الملعب أو النادي الرياضي وملعب البانوراما.

وأضاف المقداد: إن المرحلة الثانية تشمل استكمال أعمال التأهيل من طريق طفس وصولاً إلى منطقة الجمرك القديم، مشيراً إلى أنه يتم على عدة مراحل وفق الخطة الزمنية المعتمدة للمشروع.

وأكد المقداد أن المشروع يهدف إلى تحسين واقع الطرق في المدينة وتسهيل حركة المرور إلى جانب تعزيز السلامة المرورية، وإضفاء مظهر حضاري على المنطقة المستهدفة.

وشهدت مدينة درعا خلال الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من مشاريع إعادة التأهيل والصيانة للبنية التحتية تشمل الطرق والمرافق العامة والخدمات الأساسية، وذلك ضمن خطط مجلس المدينة والمحافظة لإعادة تحسين وتأهيل المواقع الحيوية التي تضررت أو تحتاج إلى تطوير وتوسعة لتلبية احتياجات السكان.