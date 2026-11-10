هيئة الاستثمار تبحث مع شركة صينية إعادة تشغيل مصانع سورية

دمشق-سانا
بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان، ومسؤول الشؤون الخارجية في شركة جيانغسو الصينية تشن لي جون، إنشاء مجمع لمواد البناء، والتعاون مع عدد من المصانع السورية القائمة، ولا سيما الحديد والسيراميك، للمشاركة في إعادة تشغيلها وتطوير قدراتها الإنتاجية.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الهيئة بدمشق، في إطار تفعيل مخرجات الملتقى السوري الصيني، تناول سبل الاستفادة من الخبرات والقنوات الصناعية والتجارية التي تمتلكها الشركة لدعم المصانع المتوقفة والمشاركة في إعادة تشغيلها.
وكان الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية عُقد في دمشق يومي 3 و4 تشرين الثاني الجاري، بتنظيم من مجلس الأعمال السوري الصيني، وبالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوءمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد، والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمشاركة وفد اقتصادي ضم 16 شركة صينية متخصصة في مجالات البناء والهندسة والاستثمار والتسويق وإعادة الإعمار، بهدف إطلاق مسار عملي للاستثمارات الصينية في سوريا، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع وشراكات اقتصادية تدعم التنمية وإعادة الإعمار.