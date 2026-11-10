هيئة الاستثمار تبحث مع شركة صينية إعادة تشغيل مصانع سورية

دمشق-سانا‏

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان، ومسؤول الشؤون الخارجية في ‏شركة جيانغسو الصينية تشن لي جون، إنشاء مجمع لمواد البناء، والتعاون مع عدد ‏من المصانع السورية القائمة، ولا سيما الحديد والسيراميك، للمشاركة في إعادة تشغيلها ‏وتطوير قدراتها الإنتاجية.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد في ‏مبنى الهيئة بدمشق، في إطار تفعيل مخرجات الملتقى السوري الصيني، ‏تناول سبل ‏الاستفادة من الخبرات والقنوات الصناعية والتجارية التي تمتلكها الشركة لدعم المصانع ‏المتوقفة والمشاركة في إعادة تشغيلها.‏



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وكان الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية عُقد في دمشق يومي 3 و4 تشرين ‏الثاني الجاري، بتنظيم من مجلس الأعمال السوري الصيني، وبالتنسيق مع المركز ‏السوري الصيني لتوءمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد، والصناعة ‏والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمشاركة وفد اقتصادي ضم 16 شركة صينية ‏متخصصة في مجالات البناء والهندسة والاستثمار والتسويق وإعادة الإعمار، بهدف ‏إطلاق مسار عملي للاستثمارات الصينية في سوريا، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى ‏مشاريع وشراكات اقتصادية تدعم التنمية وإعادة الإعمار.‏