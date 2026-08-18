فنية السباحة في حمص تقيم اختبارات منتخب المحافظة استعداداً لبطولة الجمهورية

حمص-سانا
أقامت اللجنة الفنية للسباحة في حمص اليوم، بإشراف مديرية الرياضة والشباب في المحافظة، اختبارات انتقاء لاعبي منتخب حمص المشارك في بطولة الجمهورية، بمشاركة نحو 150 سبّاحاً وسبّاحة من فئات الناشئين والناشئات والشباب.
وانتهت المنافسات في فئة الناشئين بحلول سوزر إسلام أولاً في سباق 100متر حرة، تلاه مايكل طحان، ثم أحمد صمودي، وفي سباق 100متر صدر حل سوزر إسلام أولاً، تلاه مايكل طحان، ثم كريم معلا، وفي سباق 100متر ظهر حل سوزر إسلام أولاً، تلاه مايكل طحان، ثم جعفر زرقا، وفي سباق 100متر فراشة حل سوزر إسلام أولاً، تلاه مايكل طحان.
وفي فئة الناشئات حلت مريم الكردي أولاً في سباق 100متر حرة، تلتها جوليا حيدر، ثم جويل ملحم إبراهيم، وفي سباق 100متر صدر حلت مريم الكردي أولاً، تلتها جوليا حيدر، ثم مريم العكاري، وفي سباق 100متر ظهر حلت مريم الكردي أولاً، تلتها جوليا حيدر، ثم جويل إبراهيم، وفي سباق 100متر فراشة حلت مريم الكردي أولاً، تلتها جوليا حيدر.
وفي فئة الشباب حل عبد الرحمن القاسمي أولاً في سباق 100متر حرة، تلاه علي معلا، ثم عمار صمودي، وفي سباق 100متر صدر حل عبد الرحمن القاسمي أولاً، تلاه علي معلا، ثم عمار صمودي، وفي سباق 100متر ظهر حل عبد الرحمن القاسمي أولاً، تلاه علي معلا، ثم صهيب صمودي، وفي سباق 100متر فراشة حل عبد الرحمن القاسمي أولاً، تلاه علي معلا.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح رئيس اللجنة الفنية للسباحة في حمص ربيع القاسمي أن الاختبارات أقيمت على مرحلتين، الأولى لفئات الصغار والأشبال، والثانية لفئات الناشئين والشباب، بهدف انتقاء عناصر منتخب حمص المشارك في بطولة الجمهورية المقررة في دمشق مطلع الشهر المقبل.
وأكد المدرب خالد الرستم أن أثر التدريب والجهود المبذولة ظهر بوضوح في نتائج الاختبارات، معرباً عن أمله في أن يحقق السباحون مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية.
وكانت المرحلة الأولى من الاختبارات أقيمت في 16 الشهر الجاري، وشملت فئات الصغار والصغيرات والأشبال والشبلات، بسباقات 25 متراً للصغار والصغيرات و50 متراً للأشبال والشبلات، في منافسات الحرة والظهر والصدر والفراشة.