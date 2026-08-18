فنية السباحة في حمص تقيم اختبارات منتخب المحافظة استعداداً لبطولة الجمهورية

حمص-سانا‏

أقامت اللجنة الفنية للسباحة في حمص اليوم، بإشراف مديرية الرياضة والشباب في المحافظة، ‏اختبارات انتقاء لاعبي منتخب حمص المشارك في بطولة الجمهورية، بمشاركة نحو 150 سبّاحاً ‏وسبّاحة من فئات الناشئين والناشئات والشباب.

وانتهت المنافسات في فئة الناشئين بحلول سوزر إسلام أولاً في سباق 100متر حرة، تلاه مايكل طحان، ‏ثم أحمد صمودي، وفي سباق 100متر صدر حل سوزر إسلام أولاً، تلاه مايكل طحان، ثم كريم ‏معلا، وفي سباق 100متر ظهر حل سوزر إسلام أولاً، تلاه مايكل طحان، ثم جعفر زرقا، وفي سباق ‌‏100متر فراشة حل سوزر إسلام أولاً، تلاه مايكل طحان.‏

وفي فئة الناشئات حلت مريم الكردي أولاً في سباق 100متر حرة، تلتها جوليا حيدر، ثم جويل ملحم ‏إبراهيم، وفي سباق 100متر صدر حلت مريم الكردي أولاً، تلتها جوليا حيدر، ثم مريم العكاري، وفي ‏سباق 100متر ظهر حلت مريم الكردي أولاً، تلتها جوليا حيدر، ثم جويل إبراهيم، وفي سباق 100متر ‏فراشة حلت مريم الكردي أولاً، تلتها جوليا حيدر.‏

وفي فئة الشباب حل عبد الرحمن القاسمي أولاً في سباق 100متر حرة، تلاه علي معلا، ثم عمار ‏صمودي، وفي سباق 100متر صدر حل عبد الرحمن القاسمي أولاً، تلاه علي معلا، ثم عمار ‏صمودي، وفي سباق 100متر ظهر حل عبد الرحمن القاسمي أولاً، تلاه علي معلا، ثم صهيب ‏صمودي، وفي سباق 100متر فراشة حل عبد الرحمن القاسمي أولاً، تلاه علي معلا.‏

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح رئيس اللجنة الفنية للسباحة في حمص ربيع القاسمي أن ‏الاختبارات أقيمت على مرحلتين، الأولى لفئات الصغار والأشبال، والثانية لفئات الناشئين ‏والشباب، بهدف انتقاء عناصر منتخب حمص المشارك في بطولة الجمهورية المقررة في دمشق مطلع ‏الشهر المقبل.‏

وأكد المدرب خالد الرستم أن أثر التدريب والجهود المبذولة ظهر بوضوح في نتائج الاختبارات، معرباً ‏عن أمله في أن يحقق السباحون مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية.‏

وكانت المرحلة الأولى من الاختبارات أقيمت في 16 الشهر الجاري، وشملت فئات الصغار ‏والصغيرات والأشبال والشبلات، بسباقات 25 متراً للصغار والصغيرات و50 متراً للأشبال ‏والشبلات، في منافسات الحرة والظهر والصدر والفراشة.