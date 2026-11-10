مشفى العيون بحمص يضع جهازي “فاكو” و”ياغ ليزر” بالخدمة لتقديم جراحات ‏مجانية متطورة

حمص-سانا‏

وضع مشفى العيون الجراحي في حمص اليوم الثلاثاء، جهازي “فاكو” و ‏”ياغ ليزر” وهما من أهم التقنيات الطبية المستخدمة في علاج أمراض العيون ‏الشائعة، وخاصة الساد “المياه البيضاء” و الجلوكوما ” المياه الزرقاء” بالخدمة بعد ‏رفده بهما من جمعية أطباء العيون السوريين في المغترب.

ويسهم وضع الجهازين بالخدمة في تعزيز إمكانيات المشفى وتوسيع نطاق ‏الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ولا سيما في مجال العمليات الجراحية وعلاج ‏بعض الحالات التي تستدعي استخدام الليزر بعد الجراحة.‏

وأوضح المدير الإداري للمشفى، عبد الهادي عبد القادر، في تصريح لسانا، أن ‏الجهازين يشكلان إضافة مهمة للتجهيزات الطبية، إذ يُستخدم جهاز “الفاكو” في ‏استخراج المياه البيضاء من العين” الساد” ، بينما يتيح جهاز “ياغ ليزر” معالجة ‏العتامة التي قد تصيب المحفظة الخلفية للعدسة لدى بعض المرضى بعد إجراء ‏عملية “الساد”.‏

وبيّن عبد القادر أن المشفى يقدم خدماته مجاناً، بدءاً من المعاينة والفحوصات ‏الطبية، مروراً بالعمليات الجراحية، وصولاً إلى المراجعات، الأمر الذي يخفف ‏الأعباء المادية عن المرضى، ويتيح لهم الحصول على العلاج النوعي دون ‏تكاليف.‏

من جهتها، أوضحت أخصائية أمراض وجراحة العين، الدكتورة نور حسون النجار ‏في تصريح مماثل، أن تقنية “الفاكو” توفر طريقة متطورة لاستخراج المياه ‏البيضاء، وتتميز بتحقيق نتائج جيدة على مستوى الرؤية، مقارنة بالجراحة ‏التقليدية.‏

وأضافت إن جهاز” ياغ ليزر” يعالج العتامة التي قد تظهر على المحفظة الخلفية ‏للعدسة بعد جراحات “الساد”، ما يساعد على استعادة وضوح الرؤية وتحسين ‏جودتها، دون تحميل المريض تكاليف إضافية.‏

وفي تجربة المستفيدين، أشار المريض كمال النيصافي إلى أنه راجع المشفى بعد ‏تشخيص إصابته بالمياه البيضاء في العين اليمنى، وتقرر إجراء عملية جراحية له، ‏لافتاً إلى أن مجانية العلاج وفرت عليه أعباء مالية وخدمات علاج جراحية بتقنيات ‏حديثة.‏

وسبق ان تسلّم في شباط الماضي جهاز “فاكو” بدعم من مؤسسة بصر العالمية ‏ومنظمة الأطباء المستقلين، لتعزيز قدرته على إجراء جراحات “الساد”، في ظل ‏تزايد عدد الإصابات بالمرض، إذ تشمل خدماته مدينة حمص وريفها، وتمتد إلى ‏ريف حماة.‏

ويشكل رفد المشفى بالتجهيزات الجديدة خطوة إضافية في دعم الخدمات الطبية ‏التخصصية في المحافظة، وتوسيع فرص حصول مرضى العيون على العلاج، ‏وتحسين مستوى الرعاية المقدمة لهم لجهة التشخيص والعلاج.‏