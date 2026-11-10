مشفى العيون بحمص يضع جهازي “فاكو” و”ياغ ليزر” بالخدمة لتقديم جراحات ‏مجانية متطورة

حمص-سانا
وضع مشفى العيون الجراحي في حمص اليوم الثلاثاء، جهازي “فاكو” و ”ياغ ليزر” وهما من أهم التقنيات الطبية المستخدمة في علاج أمراض العيون الشائعة، وخاصة الساد “المياه البيضاء” و الجلوكوما ” المياه الزرقاء” بالخدمة بعد رفده بهما من جمعية أطباء العيون السوريين في المغترب.
ويسهم وضع الجهازين بالخدمة في تعزيز إمكانيات المشفى وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ولا سيما في مجال العمليات الجراحية وعلاج بعض الحالات التي تستدعي استخدام الليزر بعد الجراحة.
وأوضح المدير الإداري للمشفى، عبد الهادي عبد القادر، في تصريح لسانا، أن الجهازين يشكلان إضافة مهمة للتجهيزات الطبية، إذ يُستخدم جهاز “الفاكو” في استخراج المياه البيضاء من العين” الساد” ، بينما يتيح جهاز “ياغ ليزر” معالجة العتامة التي قد تصيب المحفظة الخلفية للعدسة لدى بعض المرضى بعد إجراء عملية “الساد”.
وبيّن عبد القادر أن المشفى يقدم خدماته مجاناً، بدءاً من المعاينة والفحوصات الطبية، مروراً بالعمليات الجراحية، وصولاً إلى المراجعات، الأمر الذي يخفف الأعباء المادية عن المرضى، ويتيح لهم الحصول على العلاج النوعي دون تكاليف.
من جهتها، أوضحت أخصائية أمراض وجراحة العين، الدكتورة نور حسون النجار في تصريح مماثل، أن تقنية “الفاكو” توفر طريقة متطورة لاستخراج المياه البيضاء، وتتميز بتحقيق نتائج جيدة على مستوى الرؤية، مقارنة بالجراحة التقليدية.
وأضافت إن جهاز” ياغ ليزر” يعالج العتامة التي قد تظهر على المحفظة الخلفية للعدسة بعد جراحات “الساد”، ما يساعد على استعادة وضوح الرؤية وتحسين جودتها، دون تحميل المريض تكاليف إضافية.
وفي تجربة المستفيدين، أشار المريض كمال النيصافي إلى أنه راجع المشفى بعد تشخيص إصابته بالمياه البيضاء في العين اليمنى، وتقرر إجراء عملية جراحية له، لافتاً إلى أن مجانية العلاج وفرت عليه أعباء مالية وخدمات علاج جراحية بتقنيات حديثة.
وسبق ان تسلّم في شباط الماضي جهاز “فاكو” بدعم من مؤسسة بصر العالمية ومنظمة الأطباء المستقلين، لتعزيز قدرته على إجراء جراحات “الساد”، في ظل تزايد عدد الإصابات بالمرض، إذ تشمل خدماته مدينة حمص وريفها، وتمتد إلى ريف حماة.
ويشكل رفد المشفى بالتجهيزات الجديدة خطوة إضافية في دعم الخدمات الطبية التخصصية في المحافظة، وتوسيع فرص حصول مرضى العيون على العلاج، وتحسين مستوى الرعاية المقدمة لهم لجهة التشخيص والعلاج.