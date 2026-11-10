وزير الإدارة المحلية والبيئة يدعو إلى حماية الطيور المهاجرة والتصدي للصيد الجائر

دمشق-سانا ‏

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ضرورة التعامل بمسؤولية مع موسم ‏هجرة الطيور، والامتناع عن الصيد الجائر لما يسببه من ضرر مباشر على الحياة البرية ‏والتنوع الحيوي والتوازن البيئي.‏

وقال الوزير عنجراني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء: هذه الطيور ‏تعبر منطقتنا في مسارات طبيعية ويجب حمايتها، والحفاظ عليها ليس مسؤولية الجهات ‏الرسمية وحدها، بل مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً والتزاماً بالقوانين والتعليمات الناظمة ‏للصيد.‏

ودعا الوحدات الإدارية في المحافظات إلى متابعة هذا الملف بجدية، وتعزيز الرقابة ‏والتنسيق مع الجهات المعنية، وعدم التهاون مع المخالفات التي تهدد الحياة البرية ‏ومسارات هجرة الطيور.‏

ولفت إلى أن حماية تنوعنا الطبيعي هي حماية لحق الأجيال القادمة في بيئة أكثر ‏توازناً واستدامة.‏

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت في وقت سابق اليوم، تعميماً إلى ‏المحافظين بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية، ‏لضبط عمليات الصيد الجائر ‏بالتزامن مع موسم الهجرة الخريفية للطيور.‏

وشددت الوزارة ‏على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع ‏الجهات ‏المعنية، استناداً إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2013 وقانون البيئة رقم 12 ‏لعام 2012.‏

وتُعد سوريا محطة مهمة لعبور واستراحة ملايين الطيور المهاجرة خلال رحلتي الربيع ‏والخريف، ما يجعل الصيد ‏العشوائي تهديداً للتنوع الحيوي والتوازن البيئي، ولا سيما أن ‏الطيور تؤدي دوراً مهماً في مكافحة الآفات الزراعية، ‏ونشر البذور والحفاظ على ‏السلاسل الغذائية.‏