وزير الإدارة المحلية والبيئة يدعو إلى حماية الطيور المهاجرة والتصدي للصيد الجائر

دمشق-سانا
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ضرورة التعامل بمسؤولية مع موسم هجرة الطيور، والامتناع عن الصيد الجائر لما يسببه من ضرر مباشر على الحياة البرية والتنوع الحيوي والتوازن البيئي.
وقال الوزير عنجراني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء: هذه الطيور تعبر منطقتنا في مسارات طبيعية ويجب حمايتها، والحفاظ عليها ليس مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، بل مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً والتزاماً بالقوانين والتعليمات الناظمة للصيد.
ودعا الوحدات الإدارية في المحافظات إلى متابعة هذا الملف بجدية، وتعزيز الرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية، وعدم التهاون مع المخالفات التي تهدد الحياة البرية ومسارات هجرة الطيور.
ولفت إلى أن حماية تنوعنا الطبيعي هي حماية لحق الأجيال القادمة في بيئة أكثر توازناً واستدامة.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت في وقت سابق اليوم، تعميماً إلى المحافظين بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية، لضبط عمليات الصيد الجائر بالتزامن مع موسم الهجرة الخريفية للطيور.
وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استناداً إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2013 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012.
وتُعد سوريا محطة مهمة لعبور واستراحة ملايين الطيور المهاجرة خلال رحلتي الربيع والخريف، ما يجعل الصيد العشوائي تهديداً للتنوع الحيوي والتوازن البيئي، ولا سيما أن الطيور تؤدي دوراً مهماً في مكافحة الآفات الزراعية، ونشر البذور والحفاظ على السلاسل الغذائية.