قوى الأمن الداخلي في درعا تلقي القبض على متورطين في مشاجرة مسلحة بأم ولد

photo 2026 07 09 22 32 33 قوى الأمن الداخلي في درعا تلقي القبض على متورطين في مشاجرة مسلحة بأم ولد

درعا-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على سبعة متورطين، إثر المشاجرة المسلحة التي شهدتها بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي قبل نحو أسبوعين.

photo 2025 09 02 22 16 53 copy44 1 قوى الأمن الداخلي في درعا تلقي القبض على متورطين في مشاجرة مسلحة بأم ولد

وقال قائد الأمن الداخلي في درعا العميد حسام الطحان لـ سانا، اليوم الأحد: إنه تم إلقاء القبض على المتورطين المذكورين، ومن بينهم المتهمان المباشران بإطلاق النار الذي أدى إلى مقتل الشاب محمد فوزات الذبيان الرفاعي، وهما المدعوان (ز. ر) و(م. ر).

وكان المتهمان قد تواريا عن الأنظار عقب ارتكاب الجريمة، حيث واصلت الوحدات المختصة عمليات البحث والتحري ومتابعة تحركاتهما منذ وقوع الحادثة، إلى أن تمكنت من تحديد مكان اختبائهما وإلقاء القبض عليهما.

وقد أُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأعرب العميد الطحان عن تعازيه لذوي الشاب الفقيد وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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