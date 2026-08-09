قوى الأمن الداخلي في درعا تلقي القبض على متورطين في مشاجرة مسلحة بأم ولد

درعا-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على سبعة متورطين، إثر المشاجرة المسلحة التي شهدتها بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي قبل نحو أسبوعين.

وقال قائد الأمن الداخلي في درعا العميد حسام الطحان لـ سانا، اليوم الأحد: إنه تم إلقاء القبض على المتورطين المذكورين، ومن بينهم المتهمان المباشران بإطلاق النار الذي أدى إلى مقتل الشاب محمد فوزات الذبيان الرفاعي، وهما المدعوان (ز. ر) و(م. ر).

وكان المتهمان قد تواريا عن الأنظار عقب ارتكاب الجريمة، حيث واصلت الوحدات المختصة عمليات البحث والتحري ومتابعة تحركاتهما منذ وقوع الحادثة، إلى أن تمكنت من تحديد مكان اختبائهما وإلقاء القبض عليهما.

وقد أُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأعرب العميد الطحان عن تعازيه لذوي الشاب الفقيد وأن يلهمهم الصبر والسلوان.