نقابة المهندسين تدعو المكاتب الاستشارية إلى استيفاء شروط القرار 84 استعداداً للمرحلة المقبلة

دمشق- سانا

دعت نقابة المهندسين السوريين المكاتب الهندسية الاستشارية في جميع المحافظات إلى استكمال إجراءات التقييم، وتجديد التراخيص وفق القرار رقم 84 لعام 2015، لضمان جاهزيتها الفنية والبشرية لمواكبة متطلبات مرحلة إعادة البناء والإعمار التي تشهدها البلاد.



وأوضح أمين سر النقابة المهندس رصين عصمت في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تنظيمية شاملة تعمل عليها النقابة بعد ملاحظة وجود مكاتب تعاني نقصاً في الكوادر أو لم تعد مستوفية للشروط المحددة.



وبيّن عصمت أن عدد المكاتب الهندسية الاستشارية في سوريا أكثر من 100 مكتب، وجميعها مطالب باستكمال الشروط قبل نهاية عام 2026، مؤكداً أن النقابة تعمل مع فروعها في المحافظات لضمان التزام المكاتب بالمعايير المهنية المطلوبة.



وأشار عصمت إلى أن النقابة تسعى إلى رفع مستوى الكوادر النوعية في هذه المكاتب لتكون قادرة على أداء دورها في مشاريع الإعمار، مشدداً على أن تأهيل المكاتب الهندسية ورفدها بالكوادر ذات الكفاءة يشكل خطوة أساسية في دعم الجهود الوطنية لإعادة البناء.



ولفت عصمت إلى أن النقابة ماضية في تنفيذ خطتها التنظيمية لضمان بيئة هندسية مهنية متطورة تلبي احتياجات المرحلة المقبلة.



وكانت نقابة المهندسين السوريين نظمت دورة استثنائية لامتحان مرتبة الاستشاري في الهندسة في السادس من شهر حزيران الجاري، بما يتيح الفرصة أمام المهندسين الذين لم ينجحوا في الدورة الاعتيادية أو فاتهم التسجيل.



ويُعد القرار رقم 84 لعام 2015 المرجعية الناظمة لعمل المكاتب الهندسية الاستشارية في سوريا، إذ يحدد شروط الترخيص والتصنيف والكوادر الفنية اللازمة لضمان جاهزية المكاتب وقدرتها على تقديم الخدمات الهندسية وفق المعايير المهنية المعتمدة.