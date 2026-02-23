لجنة انتخابات مجلس الشعب: بدء استلام الطلبات لتشكيل الهيئة الناخبة لدائرتين في محافظة الرقة

الرقة-سانا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم الإثنين بدء استلام الطلبات من أجل تشكيل الهيئة الناخبة في محافظة الرقة للدائرتين الانتخابيتين (الرقة والطبقة).

وذكرت اللجنة عبر قناتها في تلغرام، أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة الرقة سيكون 150 عضواً لانتخاب 3 مقاعد، وفي دائرة الطبقة 50 عضواً لانتخاب مقعد واحد، وذلك وفق القاعدة القانونية التي تنص على أن عدد الأعضاء يساوي عدد المقاعد مضروباً بـ 50.

وبينت اللجنة أهمية تمثيل المكونات الاجتماعية المختلفة في المحافظة، ومراعاة الحصص المخصصة للنساء ولذوي الإعاقة، إضافة إلى الأعيان والكفاءات، وذلك خلال اجتماعها أمس مع اللجنتين الفرعيتين في دائرتي الرقة والطبقة.

وتضم محافظة الرقة ثلاث دوائر انتخابية، هي الرقة والطبقة وتل أبيض، حيث جرى انتخاب ممثلين عن الأخيرة نهاية شهر تشرين الأول الماضي.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أصدرت في الـ 17 من الشهر الجاري قراراً يتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في دائرتي (الرقة والطبقة) الانتخابيتين في محافظة الرقة.