وحدتا التخزين والتبريد في الشميطية بريف دير الزور تدعمان المزارعين وتحفظان محاصيلهم

دير الزور-سانا



تُشكل وحدتا التخزين والتبريد اللتان نفذتهما منظمة «أوكسفام» في قرية الشميطية بريف دير الزور الغربي، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع مديرية الزراعة في المحافظة والاتحاد العام للفلاحين، خطوة مهمة لدعم المزارعين وحفظ المحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان ومنع تلفها، وتخفيف خسائرهم وتحسين فرص تسويقها، بطاقة استيعابية تصل إلى 25 طناً لكل وحدة.

وأوضح رئيس جمعية الشميطية عبد الحميد شلاش في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الوحدتين اللتين جرى تنفيذهما في السابع من الشهر الماضي تهدفان إلى حماية منتجات المزارعين من التلف، إذ بات بإمكان المزارع إحضار محصوله إليهما مقابل تكلفة تخزين تُحتسب وفق النفقات التي تستهلكها منظومة التبريد من محروقات وأجور عمال، مشيراً إلى أن التكلفة تُحدد للمزارعين بسعر رمزي، فيما تُحتسب للتجار وفق الخطة المدروسة.

الوحدتان تحدّان من خسائر المحاصيل

بدورهم، أعرب المزارعون عن أملهم بأن تسهم الوحدتان في إنهاء معاناة تكبدوا خلالها خسائر متكررة، نتيجة اضطرارهم إلى بيع محاصيلهم بأسعار منخفضة خشية تلفها.

وأكد المزارع صالح مشعل الحمود أهمية إنشاء البراد للمزارعين، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة صيفاً في المنطقة يؤدي إلى تلف المحاصيل بسرعة، ويضطر المزارع إلى بيعها بأسعار بخسة لتجنب خسارتها، بينما تتيح وحدات التخزين حفظ المنتجات إلى حين تأمين مشترين لها بأسعار مناسبة، ما يحد من استغلال التجار للمزارعين ويسهم في تحسين عائداتهم.



من جانبه، لفت المزارع علي موسى الخضر إلى أن منظمة «أوكسفام» أنشأت الوحدتين بعد دراسة مطولة بمشاركة المزارعين وأعضاء الجمعيات الشرقية والغربية في القرية، بهدف الحد من الخسائر المتكررة التي يتكبدها الفلاحون نتيجة بيع محاصيلهم بأسعار زهيدة، وإتاحة المجال أمامهم لتخزينها إلى حين تحسن الأسعار.



وتندرج هذه المشاريع ضمن الجهود الحكومية والمبادرات التي تنفذها المنظمات الإنسانية والتنموية في قرى ريف دير الزور، بهدف تحسين الواقع الخدمي والمعيشي ودعم المجتمعات المحلية، حيث كانت منظمة “أوكسفام” استكملت ‏قبل يومين، أعمال ‏إعادة تأهيل قناة الري في قرية حوايج ذياب بالريف الغربي، ما ‏يُسهم في تحسين ري نحو 6000 دونم من الأراضي الزراعية، والحد من ‏هدر المياه ودعم النشاط الزراعي في المنطقة.‏