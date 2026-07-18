12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي

محافظات-سانا

أجرت وزارة الأوقاف السورية، بالتعاون مع وزارة ‏التنمية الإدارية، اليوم السبت، مسابقة لاختيار ‏مدرسين للتعليم الشرعي في عدد من المحافظات، ‏تنافس فيها نحو 12 ألفاً و500 متقدم ومتقدمة لشغل ‏نحو 5 آلاف فرصة عمل شاغرة في الاختصاصات ‏الشرعية والعلمية‎.‎

IMG 9242 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي

وشهد مركز الامتحان الذي أقيم في كلية الحقوق ‏بجامعة دمشق، والمخصص لمتقدمي دمشق وريف ‏دمشق والقنيطرة، توافد المشاركين وجرى التحقق ‏من بياناتهم قبل دخول القاعات، فيما انطلقت ‏الامتحانات بالتزامن في المراكز المعتمدة بمحافظات ‏إدلب ودرعا وحمص وحماة وطرطوس ودير الزور ‏واللاذقية والرقة وحلب، وفق إجراءات تنظيمية ‏موحدة‎.‎

حمزة الياسين 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي

وأوضح المشرف على المسابقة ورئيس دائرة ‏التوجيه الاختصاصي في وزارة الأوقاف حمزة ‏الياسين، في تصريح لمراسل سانا، أن تحديد عدد ‏الشواغر جاء بعد دراسة للاحتياجات الفعلية ‏للمؤسسات التعليمية الشرعية في مختلف ‏المحافظات، والتي أظهرت الحاجة إلى نحو 5 آلاف ‏مدرس ومدرسة من الفئة الأولى في الاختصاصات ‏الشرعية والعلمية‎.‎

وأشار الياسين إلى أن الاختبارات قُسمت إلى ‏فترتين، خُصصت الأولى لاختصاصي الشريعة ‏واللغة العربية، فيما شملت الثانية بقية الاختصاصات ‏العلمية والإنسانية، مؤكداً أن الأسئلة أُعدت وفق ‏معايير علمية دقيقة مع الحفاظ على سريتها الكاملة ‏حتى موعد الامتحان‎.‎

وأوضح الياسين أن نتائج المسابقة ستُعلن عبر ‏المعرفات الرسمية لوزارة الأوقاف فور استكمال ‏أعمال التصحيح الإلكتروني، بما يضمن الدقة ‏والحياد وسرعة إنجاز النتائج‎.‎

محمد عثمان الشيخ حسين 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي

بدوره، أوضح الموجه الاختصاصي للعلوم الشرعية ‏في وزارة الأوقاف محمد عثمان الشيخ حسين أن ‏العملية الامتحانية جرت بسلاسة، وأن تصحيح ‏الأوراق سيتم إلكترونياً لتحقيق أعلى درجات ‏الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين‎.‎

من جانبهم، رأى عدد من المشاركين في المسابقة أن ‏الأسئلة جاءت شاملة لموضوعات التخصص ‏ومتوازنة من حيث مستوى الصعوبة، فيما كانت ‏المدة الزمنية المخصصة للامتحان كافية للإجابة عن ‏جميع الأسئلة‎.‎

وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود وزارة الأوقاف ‏لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية الشرعية من ‏الكوادر التدريسية المؤهلة، وتعزيز جودة التعليم ‏الشرعي في مختلف المحافظات، بالتوازي مع اعتماد ‏آليات تنظيمية ورقمية لتطوير عمليات الاختيار ‏والتصحيح وضمان النزاهة والشفافية في التعيين‎.‎

IMG 9305 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي
IMG 9234 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي
IMG 9237 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي
IMG 9238 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي
IMG 9240 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي
IMG 9246 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي
IMG 9256 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي
IMG 9265 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي
IMG 9272 12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي
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