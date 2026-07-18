12500 متقدم يتنافسون على نحو 5 آلاف شاغر في ‏مسابقة التعليم الشرعي

محافظات-سانا
أجرت وزارة الأوقاف السورية، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، اليوم السبت، مسابقة لاختيار مدرسين للتعليم الشرعي في عدد من المحافظات، تنافس فيها نحو 12 ألفاً و500 متقدم ومتقدمة لشغل نحو 5 آلاف فرصة عمل شاغرة في الاختصاصات الشرعية والعلمية.
وشهد مركز الامتحان الذي أقيم في كلية الحقوق بجامعة دمشق، والمخصص لمتقدمي دمشق وريف دمشق والقنيطرة، توافد المشاركين وجرى التحقق من بياناتهم قبل دخول القاعات، فيما انطلقت الامتحانات بالتزامن في المراكز المعتمدة بمحافظات إدلب ودرعا وحمص وحماة وطرطوس ودير الزور واللاذقية والرقة وحلب، وفق إجراءات تنظيمية موحدة.
وأوضح المشرف على المسابقة ورئيس دائرة التوجيه الاختصاصي في وزارة الأوقاف حمزة الياسين، في تصريح لمراسل سانا، أن تحديد عدد الشواغر جاء بعد دراسة للاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية الشرعية في مختلف المحافظات، والتي أظهرت الحاجة إلى نحو 5 آلاف مدرس ومدرسة من الفئة الأولى في الاختصاصات الشرعية والعلمية.
وأشار الياسين إلى أن الاختبارات قُسمت إلى فترتين، خُصصت الأولى لاختصاصي الشريعة واللغة العربية، فيما شملت الثانية بقية الاختصاصات العلمية والإنسانية، مؤكداً أن الأسئلة أُعدت وفق معايير علمية دقيقة مع الحفاظ على سريتها الكاملة حتى موعد الامتحان.
وأوضح الياسين أن نتائج المسابقة ستُعلن عبر المعرفات الرسمية لوزارة الأوقاف فور استكمال أعمال التصحيح الإلكتروني، بما يضمن الدقة والحياد وسرعة إنجاز النتائج.
بدوره، أوضح الموجه الاختصاصي للعلوم الشرعية في وزارة الأوقاف محمد عثمان الشيخ حسين أن العملية الامتحانية جرت بسلاسة، وأن تصحيح الأوراق سيتم إلكترونياً لتحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
من جانبهم، رأى عدد من المشاركين في المسابقة أن الأسئلة جاءت شاملة لموضوعات التخصص ومتوازنة من حيث مستوى الصعوبة، فيما كانت المدة الزمنية المخصصة للامتحان كافية للإجابة عن جميع الأسئلة.
وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود وزارة الأوقاف لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية الشرعية من الكوادر التدريسية المؤهلة، وتعزيز جودة التعليم الشرعي في مختلف المحافظات، بالتوازي مع اعتماد آليات تنظيمية ورقمية لتطوير عمليات الاختيار والتصحيح وضمان النزاهة والشفافية في التعيين.