عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المخدرات

photo 2025 01 31 16 02 27 عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المخدرات
أرشيفية

الرقة-سانا‏

أتلفت عدلية محافظة الرقة، بالتعاون مع فرع مكافحة ‏المخدرات، نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة المضبوطة، ‏وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بعد مصادرتها خلال عمليات ‏أمنية ومداهمات نُفذت خلال الفترة الماضية‎.‎

وذكرت مديرية إعلام الرقة عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الثلاثاء، أن المواد التي جرى إتلافها شملت كميات من مادة ‏الحشيش، وحبوب الكبتاغون، والكابتيكول، وأدوية تُستخدم في ‏الإدمان، إضافة إلى بودرة الكوكايين وعدد من أدوات التعاطي‎.‎

وجرت عملية الإتلاف بإشراف الجهات القضائية المختصة، بعد ‏استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمضبوطات، وبما ‏يضمن عدم إعادة تداولها أو استخدامها‎.‎

وتأتي عملية الإتلاف في إطار الجهود التي تبذلها الجهات ‏العدلية والأمنية في محافظة الرقة لمكافحة جرائم المخدرات، ‏والحد من انتشارها، وحماية المجتمع من آثارها، بما يسهم في ‏تعزيز الأمن والاستقرار وصون السلامة العامة‎.‎

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