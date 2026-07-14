عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المخدرات

الرقة-سانا
أتلفت عدلية محافظة الرقة، بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات، نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة المضبوطة، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بعد مصادرتها خلال عمليات أمنية ومداهمات نُفذت خلال الفترة الماضية.
وذكرت مديرية إعلام الرقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المواد التي جرى إتلافها شملت كميات من مادة الحشيش، وحبوب الكبتاغون، والكابتيكول، وأدوية تُستخدم في الإدمان، إضافة إلى بودرة الكوكايين وعدد من أدوات التعاطي.
وجرت عملية الإتلاف بإشراف الجهات القضائية المختصة، بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمضبوطات، وبما يضمن عدم إعادة تداولها أو استخدامها.
وتأتي عملية الإتلاف في إطار الجهود التي تبذلها الجهات العدلية والأمنية في محافظة الرقة لمكافحة جرائم المخدرات، والحد من انتشارها، وحماية المجتمع من آثارها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وصون السلامة العامة.