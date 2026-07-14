عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المخدرات

الرقة-سانا‏

أتلفت عدلية محافظة الرقة، بالتعاون مع فرع مكافحة ‏المخدرات، نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة المضبوطة، ‏وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بعد مصادرتها خلال عمليات ‏أمنية ومداهمات نُفذت خلال الفترة الماضية‎.‎

وذكرت مديرية إعلام الرقة عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الثلاثاء، أن المواد التي جرى إتلافها شملت كميات من مادة ‏الحشيش، وحبوب الكبتاغون، والكابتيكول، وأدوية تُستخدم في ‏الإدمان، إضافة إلى بودرة الكوكايين وعدد من أدوات التعاطي‎.‎

وجرت عملية الإتلاف بإشراف الجهات القضائية المختصة، بعد ‏استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمضبوطات، وبما ‏يضمن عدم إعادة تداولها أو استخدامها‎.‎

وتأتي عملية الإتلاف في إطار الجهود التي تبذلها الجهات ‏العدلية والأمنية في محافظة الرقة لمكافحة جرائم المخدرات، ‏والحد من انتشارها، وحماية المجتمع من آثارها، بما يسهم في ‏تعزيز الأمن والاستقرار وصون السلامة العامة‎.‎