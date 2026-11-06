«بروجكت سوريا 2026» يختتم فعالياته بعقد 380 اجتماعاً وإجراء 200 مقابلة توظيف

دمشق-سانا

اختُتمت اليوم الخميس في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” للبناء والتشييد والتطوير العقاري، بعد استقطاب أكثر من 7 آلاف زائر، وعقد أكثر من 380 اجتماعاً ثنائياً بين الشركات السورية والأجنبية، إضافة إلى إجراء أكثر من 200 مقابلة توظيف للكوادر الشابة.

وأوضح مدير الشركة الدولية للمعارض “IFP” في سوريا أحمد كيلاني، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام الذي حظي به المعرض، والفرص التي أتاحها للتواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين، وبحث مجالات التعاون وإقامة الشراكات في السوق السورية، بما يخدم مرحلة إعادة الإعمار.

تأسيس شراكات وتعيين وكلاء محليين

بيّن كيلاني أن المعرض استقطب شركات من دول عدة، أبرزها إيطاليا وفرنسا وألمانيا وقطر والإمارات والصين وتركيا، مشيراً إلى أن البرنامج المرافق تضمن مؤتمراً تخصصياً شارك فيه نحو 25 متحدثاً، وأربع ورشات عمل تناولت قضايا البناء والتشييد وإعادة الإعمار.

ولفت إلى أن الاجتماعات الثنائية التخصصية جمعت شركات سورية وأجنبية بمستثمرين ومستخدمين محليين، بهدف تأسيس شراكات تجارية، حيث التقى عدد من الشركات الأجنبية ممثلين عن شركات سورية لاختيار وكلاء لها في السوق المحلية، فيما عقدت شركات أخرى لقاءات مع الجهات الحكومية والوزارات المختصة لبحث إمكانية تأسيس أعمال لها والمشاركة في المشاريع القائمة.

وأضاف كيلاني أن المعرض أتاح للشركات الأجنبية التعرف على احتياجات السوق السورية وعرض منتجاتها وخدماتها، موضحاً أن بعض الشركات بدأت خطوات عملية لتوريد منتجاتها، فيما أبدت شركات أخرى اهتماماً بالمشاريع المستقبلية المرتبطة بالإعمار والبنية التحتية.

اهتمام بتمكين الكوادر الشابة

وحول زوار المعرض، أشار كيلاني إلى أن عددهم تجاوز 7 آلاف، من المهندسين والمختصين القادمين من مختلف المحافظات بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، إضافة إلى زوار ومستثمرين من دول مجاورة، ولا سيما العراق وتركيا ولبنان.

وعن برنامج تطوير الشباب، بيّن أن البرنامج شهد إجراء أكثر من 200 مقابلة توظيف لربط المهندسين والباحثين عن عمل باحتياجات السوق، مؤكداً متابعة نتائجها لتحديد أعداد المقبولين فعلياً.

تحضيرات لتوسيع المشاركة في دورة 2027

وأكد كيلاني أن المعرض شكّل قاعدة أولية لبناء علاقات وشراكات دولية ومحلية، مبيناً أن أكثر من 25 شركة أكدت مشاركتها في الدورة المقبلة، وسط توقعات بمضاعفة حجم المعرض.

وأشار إلى أن المحاور التخصصية للدورة القادمة ستُحدد وفق تطور احتياجات السوق والمشاريع المطروحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والبناء، مؤكداً أن نجاح الدورة الأولى رغم التحديات الإقليمية يشكل دافعاً لتطوير العمل مستقبلاً.

وكانت فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” انطلقت في الثاني من تشرين الثاني الجاري، بتنظيم الشركة الدولية للمعارض (IFP) بالتعاون مع شركة “ألفا للمعارض”، وبرعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، تحت شعار “سوريا أقوى”، بمشاركة أكثر من 150 شركة تمثل 12 دولة عربية وأجنبية.