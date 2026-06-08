لجنة البُنى التنظيمية تقر الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمفقودين

دمشق-سانا



أقرت لجنة البُنى التنظيمية، المُشكَّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا جلخي، الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمفقودين، بما يشمل الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمستويات التنظيمية والمسميات الوظيفية وتحديد المهام.



وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، خصوصية عمل الهيئة ومتطلبات بنائها المؤسساتي، ولا سيما ما يتعلق بتوحيد المرجعية القانونية والإدارية وتنظيم عمل فروعها في المحافظات، إضافة إلى الجوانب المرتبطة بطبيعة عملها، بما يضمن تمكين الهيئة من تنفيذ مهامها، وتحقيق أهدافها على نحو فعّال.

مهام وطنية

وأكد الوزير السكاف أن الهيئة الوطنية للمفقودين تضطلع بمسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة تتطلب توفير بيئة مؤسساتية قادرة على دعم عملها واستدامته، مشيراً إلى أن وزارة التنمية الإدارية ستقدم كل أشكال الدعم الإداري اللازم لتمكين الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل.





وأوضح السكاف أن إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة لا يقتصر على تحديد المسميات الوظيفية، وإنما يهدف إلى بناء نموذج عمل مؤسساتي يراعي خصوصية المهام التي تنفذها الهيئة، ويؤمن التكامل بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة، وفاعلية تقديم الخدمات لعائلات المفقودين.



ولفت السكاف إلى أهمية بناء كوادر وطنية متخصصة قادرة على مواكبة مختلف مراحل عمل الهيئة، مؤكداً أن وجود هيكل تنظيمي واضح ومتكامل يشكل أساساً لتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم الخطط التنفيذية التي تضطلع بها الهيئة خلال السنوات المقبلة.

خصوصية عمل الهيئة

من جانبه، بيّن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا جلخي، أن اعتماد الهيكل التنظيمي يشكل خطوة أساسية في استكمال البناء المؤسساتي للهيئة وتمكينها من أداء مهامها الوطنية والإنسانية على نحو أكثر فاعلية، ولا سيما في مجال كشف مصير المفقودين وضمان حق عائلاتهم في المعرفة وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم.





وأوضح جلخي أن الهيئة تتمتع بخصوصية ترتبط بطبيعة عملها وتعاملها المباشر مع عائلات المفقودين، إضافة إلى تنسيقها مع مختلف الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، الأمر الذي يتطلب بنية تنظيمية مرنة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات العمل الميداني والفني والإداري.



وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل على استكمال الأطر التشريعية الناظمة لعملها، وبناء كوادر وطنية متخصصة، وتطوير آليات التوثيق والتحقق والاستجابة لقضايا المقابر الجماعية، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى كشف المصير وفق المعايير المهنية المعتمدة.



وأضاف: إن اعتماد الهيكل التنظيمي سيسهم في توحيد المرجعية الإدارية والتنظيمية للهيئة، وتعزيز حضورها في المحافظات، وتطوير الخدمات المقدمة للعائلات، بما يرسخ قدرة الهيئة على تنفيذ ولايتها الوطنية وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.



وأكد جلخي أن الهيئة تعمل على بناء قدرات وطنية مستدامة في مختلف مجالات عملها، بما يضمن تطوير استجابة وطنية قادرة على التعامل مع ملف المفقودين بوصفه قضية إنسانية ووطنية، تتطلب عملاً مؤسسياً طويل الأمد.



يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية تواصل العمل على إعادة هيكلة الوزارات والجهات العامة، عبر مراجعة دقيقة للمهام والاختصاصات، بما يسهم في معالجة التداخل والازدواجية، وتحقيق الانسيابية في العمل الحكومي، كما يجري تباعاً اعتماد هذه الهياكل التنظيمية لتكريس وضوح الأدوار، وتسريع اتخاذ القرار، ودعم خطط الإصلاح الإداري، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وجودة الخدمات المقدمة.