مؤتمر بحلب يناقش دور الذكاء الاصطناعي في بناء سوريا الجديدة

حلب-سانا

عقد في فندق شهبا بمدينة حلب، اليوم الثلاثاء، مؤتمر بعنوان “الذكاء الاصطناعي في بناء سوريا الجديدة رؤية وطن”، بمشاركة واسعة من صناع القرار والأكاديميين والطلاب.

وأوضح مدير مشروع “مرحباً بطالب العلم” سليم حافظ لمراسل سانا، أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والتوعية بأهميته في مختلف القطاعات، ولا سيما لدى الشباب الجامعي، مبيناً أن الحضور شمل موظفي مديريات محافظة حلب، وطلبة التقانة والبرمجة والإعلام والكليات الفنية والتقنية.

وأشار حافظ إلى أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على هذا النوع من التخصصات، وتحفيز الطلاب على التعمق فيها، ليكونوا شركاء فاعلين في بناء نهضة سوريا الجديدة، وداعمين لملفات إعادة الإعمار والبنية الرقمية، لافتاً إلى أن المؤتمر أقيم برعاية شركة زاد للاستيراد والتصدير.

المشارك في المؤتمر غيث دامان، أكد أن المؤتمر يشكل محطة مهمة في ظل مرحلة التحول الرقمي التي تشهدها سوريا الجديدة، مشدداً على ضرورة اطلاع الشباب على مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي والتعمق في تطبيقاته على امتداد القطاعات المهنية والدراسية.

وتضمن المؤتمر جلسات حوارية وعروضاً تعريفية تناولت أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفرص توظيفها في القطاعات الخدمية والإنتاجية والتعليمية.

يشار إلى أن وزير التنمية الإدارية السوري، محمد حسان السكاف، أكد في وقت سابق أن “الذكاء الاصطناعي يُعد مدخلاً مؤسسياً لإعادة بناء الإدارة العامة”.

وأشار السكاف خلال مشاركته في اجتماع وزراء التنمية الإدارية العرب، الذي عُقد في دبي يوم الـ4 من شباط الجاري، إلى سعي سوريا للاستفادة من التجارب العربية الرائدة، والانتقال من تبادل الخبرات، إلى بناء شراكات عربية عملية، في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتطوير الإداري.

