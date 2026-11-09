فتوح يطالب بموقف دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء حصار غزة

القدس المحتلة-سانا

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن فتوح دعوته الضمير الإنساني العالمي إلى التحرك الفوري، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، والضغط من أجل وقف العدوان وشلال الدم ورفع الحصار، وضمان التدفق العاجل للمساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والإعمار، مؤكداً أن حماية المدنيين مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل، وأن استمرار هذا الصمت يترك شعباً بأكمله في مواجهة الموت والكارثة.

وأضاف أن خنق أكثر من مليوني فلسطيني في أقل من ثلث مساحة القطاع، وسط انعدام المأوى وغياب أبسط مقومات الحماية والسلامة، يحوّل حياة النازحين إلى مواجهة يومية مع الموت، ويهيئ الظروف لتكرار كوارث إنسانية لا يمكن فصلها عن سياسات الحصار والتدمير والتهجير واستمرار التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وأكد فتوح أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن اتخاذ إجراءات فاعلة إزاء هذه المآسي لم يعد مجرد تقاعس سياسي، بل بات إخفاقاً أخلاقياً وإنسانياً أمام مشاهد الأطفال والنساء الذين يواجهون الموت تحت الأنقاض والخيام المنهارة، وفي ظل البرد والأمطار وانعدام أبسط وسائل الحماية.

وقُتل خمسة فلسطينيين أمس، جراء انهيار جرف رملي على خيام النازحين في مخيم أرض الرباط بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، بالتزامن مع منخفض جوي وأمطار غزيرة أغرقت خياماً وألحقت أضراراً بمراكز الإيواء، وسط تحذيرات من انهيار مبانٍ متصدعة وتهديد حياة مزيد من المدنيين.