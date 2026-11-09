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وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

IMG 20261109 102653 039 وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
فريق من الدفاع المدني السوري يخمد حريقاً شب في منزل- الدفاع المدني

محافظات-سانا

توفي شخصان وأصيب 14 آخرون جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت لـ 18 حادث سير أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 14 مدنياً، وقدمت الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

واستجابت فرق الدفاع المدني لـ 22 حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، وعملت على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

كما ذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي أمس الأول 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون، جراء ‏وقوع حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

IMG 20261109 102653 006 وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
IMG 20261109 102653 686 وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
IMG 20261109 102653 756 وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
IMG 20261109 102716 352 وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
IMG 20261109 102716 720 وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
IMG 20261109 102716 782 وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
IMG 20261109 102717 006 وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
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