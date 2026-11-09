وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا

توفي شخصان وأصيب 14 آخرون جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت لـ 18 حادث سير أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 14 مدنياً، وقدمت الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

واستجابت فرق الدفاع المدني لـ 22 حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، وعملت على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

كما ذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي أمس الأول 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون، جراء ‏وقوع حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎