مجلس مدينة دير الزور يجري أعمال استبدال خط للصرف الصحي في حي العمال

‏دير الزور-سانا

واصل مجلس مدينة دير الزور اليوم الأربعاء، استجابة لشكاوى الأهالي، أعمال استبدال خط ‏الصرف الصحي في حي العمال بالتعاون مع “اليونيسف”، بطول نحو 1400 متر لمعالجة ‏الانسدادات وتحسين واقع الصرف الصحي.‏

وأوضح رئيس دائرة الأشغال في مجلس مدينة دير الزور أحمد الحاج خضر لمراسل سانا أن سبب ‏الأعمال يرجع لوجود هبوطات في جسم الطريق، وانسدادات في خطوط الصرف الصحي، ورجوع ‏المياه الآسنة إلى منازل الأهالي.‏

وأفاد أنه تم تركيب قساطل بولي إيتلين بطول ٤٠٠م.ط مع توصيل العلبة الأهلية الى خطوط ‏الصرف الصحي بالإضافة إلى تعزيل غرف التفتيش، مشيراً إلى أن الأعمال انطلقت منذ قرابة ‏أسبوع، ومن المتوقع أن تنتهي قبل نهاية الشهر الحالي، إذ تجري الأعمال بالتعاون مع اليونيسف.‏

ومن الجدير بالذكر أنه تجري بالتزامن مع هذه الأعمال أعمال إعادة تأهيل للشارع العام ومحيط ‏دوار غسان عبود في خطوة تهدف لتعزيز البنية التحتية وإعادة تأهيلها، ولا سيما في الأحياء ‏المتضررة.