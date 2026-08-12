مجلس مدينة دير الزور يجري أعمال استبدال خط للصرف الصحي في حي العمال

دير الزور-سانا
واصل مجلس مدينة دير الزور اليوم الأربعاء، استجابة لشكاوى الأهالي، أعمال استبدال خط الصرف الصحي في حي العمال بالتعاون مع “اليونيسف”، بطول نحو 1400 متر لمعالجة الانسدادات وتحسين واقع الصرف الصحي.
وأوضح رئيس دائرة الأشغال في مجلس مدينة دير الزور أحمد الحاج خضر لمراسل سانا أن سبب الأعمال يرجع لوجود هبوطات في جسم الطريق، وانسدادات في خطوط الصرف الصحي، ورجوع المياه الآسنة إلى منازل الأهالي.
وأفاد أنه تم تركيب قساطل بولي إيتلين بطول ٤٠٠م.ط مع توصيل العلبة الأهلية الى خطوط الصرف الصحي بالإضافة إلى تعزيل غرف التفتيش، مشيراً إلى أن الأعمال انطلقت منذ قرابة أسبوع، ومن المتوقع أن تنتهي قبل نهاية الشهر الحالي، إذ تجري الأعمال بالتعاون مع اليونيسف.
ومن الجدير بالذكر أنه تجري بالتزامن مع هذه الأعمال أعمال إعادة تأهيل للشارع العام ومحيط دوار غسان عبود في خطوة تهدف لتعزيز البنية التحتية وإعادة تأهيلها، ولا سيما في الأحياء المتضررة.